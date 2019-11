Crossover für Fortgeschrittene mit Herbert Pixner

Musik aus den Bergen ohne Jodel-Klischees und Musikantenstadl-Kitsch – dafür steht das „Herbert Pixner Projekt“. Am 20. November gastierten die vier Ausnahmemusiker aus Tirol gemeinsam mit den Berliner Symphonikern in Hannover. Das Theater am Aegi ist die 21. Station der „Symphonic Alps Tour“, die Herbert Pixner als „Experiment“ bezeichnet. Dieses Experiment ist extrem gelungen – auch wenn der Saal längst nicht ausverkauft ist. Weltmusik aus dem HOCHgebirge muss sich in NIEDERsachsen erst noch verbreiten.

In den Alpenländern und Süddeutschland hingegen hat sich Pixner binnen 15 Jahren eine riesige Fangemeinde erspielt. Vier Musiker, viele Instrumente und noch mehr Musikstile lautet die Erfolgsformel: Herbert Pixner (Steirische Harmonika, Klarinette, Saxophon, Trompete, Flügelhorn), seine Schwester Heidi Pixner (Tiroler Volksharfe), Manuel Randi (Gitarren) und Werner Unterlercher (Kontrabass) mixen Volksmusik, Klassik, Jazz, Blues, Rock, Pop, Tango, Bossa Nova… Pixners Kompositionen sind nicht berechenbar: mal ruhig mal impulsiv, mal im 6/8- oder auch mal im ungeraden 5/4-Takt.

Kreativ, eigenwillig, faszinierend: Der Multi-Instrumentalist, Komponist und Produzent Herbert Pixner. Foto: Rüdiger Knuth

Beim Zusammenspiel mit den Berliner Symphonikern treibt der gebürtige Südtiroler seine Lust am Mischen verschiedener Klangwelten auf die Spitze. Da treffen weiche Streicher auf messerscharfe E-Gitarren-Sounds, sinfonischer Bombast auf das zarte Pizzicato der Harfe. Das melancholische „Morgenrot“ gerät mit Orchester zur klassischen Programmmusik, die an Werke der Romantik erinnert. „Breaking Bad“ erzählt von einer Autopanne südlich von Rom bei 42 Grad im Schatten. Mit Schlagwerk und sattem Orchester-Forte klingt die Nummer plötzlich wie Morricones Filmmusik aus einem Italo-Western. Mario Punzi an den Drums und Percussionist Max Castlunger, Weggefährten Pixners aus Südtirol, sind ebenfalls eine Bereicherung: Ihr Groove macht die Sagen-Vertonung „Hiatabua“ oder die „Toccata From Another World“ nach Bach’schen Motiven zu Rock-Balladen.

Die Arrangements sind durchweg gelungen, das Zusammenspiel zwischen Quartett und Orchester klappt hervorragend. Die 40 Symphoniker spielen unter der Leitung von Wolfgang Rögner diszipliniert und geben den vier Instrumental-Virtuosen reichlich Gelegenheit zur Entfaltung auf dem Klangteppich. Selbst für Improvisation bleibt Raum. Wenn Herbert Pixner einen Blues ins Tenorsax röhrt oder Manuel Randi in Django-Reinhardt-Manier die Gitarre bearbeitet, wähnt man sich eher im Jazzclub bei einer Jam-Session als im Theater bei einem Konzert.

Was Herbert Pixner selbst als „Progressive Folk“ beschreibt, berührt, verzaubert und begeistert die Zuhörer. Es gibt Stehapplaus und drei Zugaben. Nächstes Jahr geht das Pixner-Projekt dann wieder ohne Orchester auf Tour – ein Act für „Kultur im Zelt“ in Braunschweig? Wäre dann bestimmt ausverkauft…