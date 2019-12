Hannovers Sprengel-Museum zeigt moderne Selbstsichten

Das ist lange her, dass sich Albrecht Dürer selbstbewusst ins Bild setzte und dabei mit seinem sorgfältig gelockten Langhaar die Tradition des wahren Christusbildes aufnahm: Seht her, der Mensch. Die Porträt-Identitäten, die sich die zeitgenössischen Künstler in der Austellung des Sprengel-Museums...