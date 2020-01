Golden Globes - Lopez und Pitt teilen Preise aus

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Elton John, Jennifer Lopez und Helen Mirren zählen zu den vielen Stars, die bei der Golden-Globe-Gala beim Austeilen der Trophäen helfen werden.

Wie der Verband der Auslandspresse mitteilte, werden unter anderem auch Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, "Bond"-Darsteller Daniel Craig und Rami Malek als sogenannte Presenter auf der Bühne stehen.

Zum fünften Mal gibt der britische Komiker Ricky Gervais als Gastgeber den Ton an. Gervais half mit, den roten Teppich vor dem Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills für die Gala auszurollen, wie die Globe-Verleiher auf Twitter bekanntgaben.

Das Beziehungsdrama "Marriage Story" geht mit sechs Nominierungen als Favorit ins Rennen um die Filmtrophäen. Das Mafia-Epos "The Irishman" von Martin Scorsese und Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" haben jeweils fünf Gewinnchancen.

Die Golden Globes gelten nach den Oscars als die wichtigsten US-Filmpreise. Neben 14 Film-Trophäen werden auch elf Preise in Fernsehkategorien ausgegeben.