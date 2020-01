Braunschweigs Landesmuseen machen lange Museumsnacht alleine

Ein schönes Faltblatt: „Museum open“ verkündet es und verweist auf eine „Lange Museumsnacht“ in Braunschweig am Sonnabend, 25. Januar, von 17 bis 24 Uhr. Allerdings nur in den drei örtlichen Museen des Landes: Naturhistorischem Museum, Landesmuseum, Herzog-Anton-Ulrich-Museum. Wer die erfolgreichen Museumsnächte in Berlin oder Hamburg kennt, wundert sich: Dort machen alle Museen der jeweiligen Stadt mit, egal in welcher Trägerschaft....