Treffen Sie Freitag die Ehrlich Brothers zum „Leser fragen“

Die beiden Magier Andreas und Christian Ehrlich präsentieren am Donnerstag, 23., und Freitag, 24. Januar, aufgrund der großen Nachfrage insgesamt gleich dreimal in der Braunschweiger Volkswagen-Halle ihr aktuelles Programm „Dream & Fly“. Fünf Leser haben die Möglichkeit, ihre Show am Freitag, 15 Uhr, kostenlos mitzuerleben, anschließend die Ehrlich Brothers zu treffen und ihnen Fragen zu stellen. Wer Interesse an dem „Leser fragen“ hat, meldet sich bis Donnerstag, 23. Januar, um 15 Uhr mit Angaben seines Namens, seiner Handynummer und des Alters per Mail unter antworten@bzv.de. Die Teilnehmer werden telefonisch benachrichtigt.