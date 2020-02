Lanz: Atze Schröder entschuldigt sich bei Holocaust-Überlebender - und bewegt viele

Im Jahr 2019 gab es viele emotionale Momente, über die in den Medien berichtet wurde.

Es war ein berührender Moment – die emotionale Entschuldigung des Atze Schröder bei einer Holocaust-Überlebenden

Eva Szepesi war genau wie der Komiker Gast in der Sendung von Markus Lanz

Schröder sprach über die Verbrechen, die sein Nazi-Vater begangen hat

Der 87-Jährigen ging die Entschuldigung sehr nah

Sonst ist Atze Schröder für seinen platten Humor bekannt. Doch bei Moderator Markus Lanz wurde der Komiker ganz ernst. Er reichte einer Holocaust-Überlebenden die Hand und entschuldigt sich für die Nazi-Verbrechen seines Vaters.

Eva Szepesi (87) sprach am Donnerstagabend in der ZDF-Talkshow von Lanz über ihre Kindheit und das schreckliche Leid, das sie erlebt hat. Szepesi war als junges Mädchen in das KZ Auschwitz deportiert worden. Sie überlebte den Holocaust – ihre gesamte Familie aber wurde getötet.

Atze Schröder bei „Lanz“: Vater hat im Krieg die „schlimmsten Sachen“ gemacht

Atze Schröder ist einer der bekanntesten deutschen Komiker. Er wurde bei „Markus Lanz“ sehr emotional. Foto: Henning Kaiser / dpa

Eine Geschichte, die Atze Schröder (54) so sehr bewegte, dass er mitten in der Sendung aufstand und der 87-Jährigen die Hand reichte. „Es waren viele Tragödien in unserer Familie, die unter den Teppich gekehrt wurden“, sagte Schröder. Sein Vater, der vor neun Jahren starb, habe als Soldat die „schlimmsten Sachen“ im Krieg gemacht. Schröder entschuldigte sich dafür.

Auschwitz: "Sie wussten, dass sie in den Tod gehen" Auschwitz- Sie wussten, dass sie in den Tod gehen

Mit 17 Jahren sei sein Vater aus dem Haus gegangen, mit 30 zurückgekehrt, so der Komiker. „Nach dem Krieg hat er sich entschieden, diese Tür erstmal zuzumachen und ein gutes Leben zu führen“, erzählte Schröder weiter.

Bei Twitter finden viele ausgesprochen lobende Worte für die Geste. „Wow. Atze Schröder. Hut ab. Hat mich gerade sehr berührt“, schreibt @Bicolinchen.

Wow. Atze Schröder. Hut ab. Hat mich gerade sehr berührt. War nie ein Fan und weiß gar nicht viel über ihn, aber er scheint ein sehr reflektierter Mensch mit einem guten Herz zu sein.#lanz — 🌈Queen Tina York 🧸 (@Bicolinchen) February 6, 2020

„Atze, du hast mich tief bewegt!!!, schreibt @drobsolet.

Atze Schröder fängt fast an zu weinen, als er in Gegenwart der Holocaust-Überlebenden Eva Szepesi über die Nazi-Verbrechen seines Vaters spricht, aufsteht und sich bei ihr entschuldigt... Atze, du hast mich tief bewegt!!! #Lanz — Dr. Obsolet (@drobsolet) February 7, 2020

Auch @Andrejnalin77 ist offenbar beeindruckt. „Wenn Atze Schröder mehr Empathie und Anstand hat als der halbe thüringische Landtag...“

Wenn Atze Schröder mehr Empathie und Anstand hat als der halbe thüringische Landtag ... https://t.co/EGcTxrhpvy — Andrej Reisin (@Andrejnalin77) February 7, 2020

Holocaust-Überlebende nennt Atze Schröders Geste „außergewöhnlich“

Nach der Aufzeichnung erklärte Schröder seine Reaktion. Er sei von Szepesis Geschichte so berührt gewesen, dass er das Gefühl hatte, seine Geschichte erzählen zu müssen. „Mich für die Taten meines Vaters und seiner Täter-Generation zu entschuldigen. Wir dürfen nie vergessen!“

Szepesi bezeichnete Schröders Geste nach der Aufzeichnung als „absolut außergewöhnlich“. So eine Entschuldigung erlebe sie nur ganz selten, das sei ihr menschlich sehr nahe gegangen.

Hier gibt es die aktuelle „Markus Lanz“-Folge zum Ansehen in der Mediathek. (jha/dpa)