Peter Schilling nimmt "Die Wüste lebt" neu auf

Sänger Peter Schilling tritt 2017 beim Jubiläumskonzert der Spider Murphy Gang in der Olympiahalle auf. Schilling hat seinen Hit "Die Wüste lebt" neu aufgelegt.

Der Sänger Peter Schilling (64/"Major Tom") hat seinen Hit "Die Wüste lebt" wegen der Klimabewegung neu aufgelegt. Er hat dazu ein neues, apokalyptisch anmutendes Musikvideo gedreht, das bei YouTube zu sehen ist.

""Die Wüste lebt" aus 1982 wurde von der Realität ja geradezu überrollt", sagte Schilling in München. "Ich habe den für mich richtigen Zeitpunkt abgewartet, diesen Song authentisch und so spontan wie möglich neu mit meinen heutigen Produzenten aufzunehmen, denn genau so ist er damals auch entstanden. Jetzt war es soweit." Er habe über die Jahrzehnte immer wieder Anfragen bekommen, warum er den Song, der vor 37 Jahren erstmals veröffentlicht wurde, nicht schon längst neu aufgelegt habe - "da ja auch bereits vor der "Fridays für Future"-Bewegung die Klimadebatte intensiv geführt wurde". Die neue Version soll Ende März auf den Markt kommen.