Ostern 2020: RTL zeigt Passionsgeschichte als Popkonzert - mit Alex Klaws als Jesus

Die Oberammergauer Passionsspiele sind ein Weltereignis. Die gibt es auch bereits seit 400 Jahren. Nun will der TV-Sender RTL den Leidensweg Jesu Christi an Ostern 2020 zum Live-Event mit Popkonzert machen. Mit dabei sind unter anderem Alexander Klaws und Thomas Gottschalk.

Mit einem Staraufgebot an bekannten Sänger und Schauspielern inszeniert RTL in der Karwoche am Mittwoch, 8. April 2020, auf dem Burgplatz in Essen die Leidensgeschichte Jesu als großes Musik-Live-Event. Das gab der Sender am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Ostern 2020: Thomas Gottschalk führt als Erzähler durch die RTL-Passion

„Die Passion“ soll eine moderne und ungewöhnliche Darstellung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus sein. Durch bekannte Popsongs soll die biblische Geschichte in die heutige Zeit transportiert werden.

Thomas Gottschalk führt als Erzähler durch die Passionsgeschichte. Alexander Klaws übernimmt die Rolle des Jesus. Der erste Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (2003) ist Musicalschauspieler und hat bereits im Andrew Lloyd Webber Musical „Jesus Christ Superstar“ den Jesus verkörpert.

„Bergdoktor“-Schauspieler spielt den Verräter Judas

Mark Keller, Schauspieler („Der Bergdoktor“) und Sänger, spielt den Verräter Judas. Jesus’ Mutter Maria wird von Schlager- und Musicalsängerin Ella Endlich („Küss mich, halt mich, lieb mich“) gespielt.

Als Petrus konnte der deutsche Sänger und Musikproduzent Laith Al-Deen („Bilder von dir“) gewonnen werden. Die Rollen des „Richters“ Pilatus und des Mörders Barabbas übernehmen die Schauspieler Jürgen Tarrach und Martin Semmelrogge.

„Dschungelkönig“ Prince Damien ist einer von Jesus’ Jüngern

Ein Teil des Passions-Ensembles präsentierte die Pläne von RTL bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Foto: Caroline Seidel / dpa

Die weiteren Jünger werden gespielt von Schauspieler und Autor Samuel Koch und seiner Frau, Schauspielerin und Sängerin Sarah Elena Timpe und Sänger Gil Ofarim.

Mit dabei sind auch Moderator und Sänger Stefan Mross und seine Verlobten Sängerin Anna-Carina Woitschak, Schauspielerin Sila Sahin, Sänger und „Dschungelkönig“ 2020 Prince Damien sowie Moderatorin Mareile Höppner.

Daneben sollen Reiner Calmund, Nelson Müller und Ingolf Lück Gastauftritte haben.

Eine Prozession zieht mit leuchtendem Kreuz durch Essen

Die Übertragung des Open-Air-Spektakels dauert zwei Stunden, Werbung inklusive. Spielort ist ein Platz neben dem Essener Dom in der Innenstadt, auf dem mehrere Tausend Menschen Platz finden.

Während der Sendung zieht – fast wie am römischen Kolosseum an Karfreitag – eine Prozession durch die Stadt, bei der ein vier mal sechs Meter großes, weiß leuchtendes Kreuz getragen wird. Nach zwei Dritteln der Sendezeit erreichen die etwa 800 Teilnehmer den Spielort. Nazan Eckes spricht während des Kreuzweges mit den Teilnehmern.

Das auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig wirkende Projekt zählt im niederländischen Fernsehen schon seit einigen Jahren zu den großen Quotenbringern.

(dpa/bef)