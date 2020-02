In Braunschweig droht Kunst zu schmelzen

Braunschweig. Klimaanlage fehlt: Im Anton-Ulrich-Museum sind Objekte im Sommer in Gefahr – neue Kühlgeräte für die beiden Obergeschosse müssen her.

Man mag es im ersten Moment gar nicht glauben: Da war dieses Museum geschlagene sieben Jahre geschlossen, wurde komplett entkernt, nach vermeintlich modernsten technischen Standards für insgesamt 33,6 Millionen Euro erneuert und im Herbst 2016 prunkvoll wiedereröffnet.

Und nun das: Im vergangenen Sommer habe sich das oberste Geschoss so aufgeheizt, dass man Exponate entfernen musste, um sie nicht zu gefährden, teilte das Haus Ende 2019 mit (wir berichteten kurz). Offensichtlich ist die Klimaregelung für zunehmend heiße Sommer nicht gerüstet.

Direktor Thomas Richter, der das Museum erst nach der Wiedereröffnung übernommen hat, gibt sich gelassen. Das Problem betreffe viele historische Häuser, eine Klimaanlage wie in amerikanischen Gebäuden gebe es in den beiden Obergeschossen gar nicht. Nun gehe es darum, Kühl-Apparate in die vorhandene Anlage zum Filtern und Entfeuchten der Luft zu integrieren.

Einen Vorwurf mag der Direktor den Planern nicht machen. „Die Vorbereitungen für den Umbau begannen ja bereits Ende der 90er Jahre. Damals hielt man die jetzige Ausstattung für ausreichend.“ Im März wollen sich Experten treffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. „Unsere Restauratoren werden auch dabei sein.“

Zuständig für die neuen Bauarbeiten ist das Staatliche Baumanagement. Dessen Leiter Thomas Popp spricht auf Nachfrage von einer engen Zusammenarbeit mit dem Museumsdirektor – mit dem gemeinsamen Ziel, das Problem bis zum nächsten Sommer zumindest in einem ersten Schritt behoben zu haben. Beide sind zuversichtlich.

Auch Popp, der seit zwei Jahren im Amt ist, mag den Planern von vor 20 Jahren keine Fehler bescheinigen. Auf die Frage, warum denn nur im Erdgeschoss eine komplette Klimaanlage mit den vier Luftbehandlungsfunktionen Heizen, Kühlen, Befeuchten und Entfeuchten eingebaut worden ist, obwohl es doch in den Obergeschossen logischerweise heißer wird – zumal auch noch Oberlichter viel Sonne hereinlassen –, kann er nur Vermutungen äußern. Dies könne mit damals vorgegebenen Sparsamkeits-Geboten zu tun haben, so dass man nur soviel eingebaut habe, wie man für nötig hielt, sagt Popp.

„Wir Ingenieure orientieren uns nach Erfahrungswerten und Tabellen, aus denen laut Deutschem Wetterdienst die Normalwerte des mitteleuropäischen Sommers hervorgehen. Man hat wohl damals vor allem das dauerhafte Aufheizen des Gemäuers nicht erwartet. Sondern man hat erwartet, dass es immer mal wieder Wetter gibt, welches dem Mauerwerk das Auskühlen ermöglicht. Die Frage, ob extreme Wetterlagen wie im vergangenen Sommer damals schon vorhersehbar waren und deshalb entsprechende Reserven hätten eingeplant werden müssen, ist schwierig zu beantworten.“

Derzeit verfügt das Museum in den beiden Obergeschossen über eine Anlage, welche Außenluft ansaugt und Innenluft ausströmen lässt. Mit der aufgewärmten Innenluft wird auch die Feuchtigkeit ausgeleitet, welche die Besucher in den Räumen erzeugen. Staub, Pollen und andere Stoffe filtert die Anlage aus der Luft heraus. Zusätzlich stehen Entfeuchtungsgeräte in den Räumen.

Wenn freilich die Außenluft permanent heiß ist, funktioniert die Wärmeregelung auf diese Weise nicht mehr ausreichend, um die Kunstwerke nicht zu gefährden, für die eine gewisse Konstanz der Temperatur wichtig ist.

Laut Popp wird nun überlegt, die Luftaustausch-Anlage auch nachts laufen zu lassen, da es dann draußen kühler ist. Dies freilich würde die Energiekosten erhöhen.

Zudem sollen, wie Museumschef Richter bereits erläutert hat, in die Lüftungskanäle Kühlanlagen eingebaut werden. Popp sagt, es werde derzeit berechnet, welche Luftmenge benötigt werde: „Wir wollen keinen Orkan, es soll in den Räumen ja zugfrei sein. Andererseits bringt es auch nichts, da so Kühlkissen in die Kanäle zu legen, von deren Wirkung man am Ende des Kanals schon nichts mehr merkt.“

Ob der Einbau dieser Kühlaggregate ausreicht, das Problem zu lösen, oder ob weitere Schritte nötig werden, wird laut Popp abzuwarten sein. Sein Amt beziffert die Kosten mit etwa 80.000 Euro. Die Finanzierung durch das Land Niedersachsen wird nach Ansicht Popps und Richters kein Problem sein.

Der Museumsdirektor, der im Hochsommer den Besuchern auch schon mal kühles Wasser reichen ließ, betont: „Dass wir einige Objekte entnehmen mussten, ist kein Grund, das Museum nicht zu besuchen!“ Es seien „weniger als fünf Prozent“. Aus naheliegenden Gründen vor allem Werke aus Wachs. Aber auch solche, bei denen zwei verschiedene Materialien zusammentreffen. Die arbeiten bei starken Temperaturschwankungen oft gegeneinander.

Wenn man durch das Museum geht, ohne von den Entnahmen zu wissen, merkt man sie kaum. „Unsere Kuratoren ordnen die Vitrinen nach einer Entnahme geschickt um", sagt Richter schmunzelnd. Doch auch um die Gemäldegalerie im ersten Obergeschoss macht Richter sich Sorgen. Aber da hängt noch alles wie gehabt.