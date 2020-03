Die Früchte des Liebeskummers auf Braunschweiger Bühne

„Batterie zum Anschließen der Liebe (inklusive Starterkabel)“. Himmel, wer denkt sich denn so einen Titel aus? Rufen wir den Mann doch mal an. „Na ja“, antwortet Lars Werner gut gelaunt, das mit der Batterie sei schon wörtlich zu nehmen. In seinem Stück spiele eine Autobatterie eine besondere...