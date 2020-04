Braunschweiger Stiche und Schnitte nach Raffael

So jung, so schön, so erfolgreich. Und dann guckt er da so melancholisch ins Leere, traurig hingegossen an die Wand, die Hände tief verhüllt im Mantel, als ob er nie wieder den Pinsel ergreifen wollte. Als ob alle Gesichte, die sich ihm da in diesem Moment des Grübelns in der Ferne auftun,...