Der fanatische Nazi-Mord an Dr. Zschirpe in Schandelah

Kürzlich las Hans-Georg Wolf in unserer Zeitung von seinem Lebensretter. Im Artikel „Als Tiefflieger auf Kinder schossen“ über das Kriegsende in Braunschweig hatten wir auch über die Morde an dem Schandelaher Bürgermeister Heinrich Jürgens und dem Arzt Dr. Fritz Zschirpe berichtet, die unmittelbar vor der Übergabe Braunschweigs an die Amerikaner von fanatischen Nationalsozialisten hingerichtet wurden.

Daraufhin schrieb uns Wolf, dass Zschirpe ihn als Säugling wenige Wochen vor seiner Ermordung durch einen beherzten Eingriff gerettet habe. Er sei mit seinen Eltern nach der Braunschweiger Bombennacht vom 14./15. Oktober bei einem Bauern in Gardessen bei Schandelah untergekommen, berichtet Wolf.

Ein Lebensretter wird hingerichtet

„Kurze Zeit später erkrankte ich schwer. Mein Vater, der im Krieg einen Arm verloren hatte, fand Dr. Zschirpe bei einer Familie in Schandelah. Er machte sich sofort auf den Weg. Als er bei uns ankam, war mein Gesicht blau angelaufen. Ich drohte zu ersticken. Dr. Zschirpe wärmte sich kurz die Hände und sorgte mit einem Luftröhrenschnitt für den Erhalt meines Lebens. Er diagnostizierte Diphtherie. Kurz vor Weihnachten erklärte er meinen Eltern, dass ich das Schlimmste überstanden hätte. Die Narbe sieht man heute noch. Das weiß ich alles aus den Berichten meiner Eltern.“

Später habe er von dem Schicksal Zschirpes erfahren und es im Ruhestand weiter recherchiert, erzählt Wolf. „Am 11. April war ich mit meiner Frau auf dem Friedhof in Schandelah. 75 Jahre nach dem Tod meines Lebensretters.“ Einen Gedenkstein habe er allerdings nicht gefunden und seine Blumen wieder mit nach Hause genommen.

Allerdings erinnern in Schandelah zwei Straßennamen an Dr. Zschirpe und den ebenfalls ermordeten Bürgermeister Jürgens. Das dort genannte Todesdatum – der 12. April 1945 – sei allerdings falsch, sagt der heutige stellvertretende Cremlinger Gemeindebürgermeister Diethelm Krause-Hotopp (Grüne). Er hat das Schicksal der beiden Nazi-Opfer ebenfalls recherchiert. Sie seien kurz zuvor, in der Nacht auf den 11. April erschossen worden. Ihr Tod sei bezeichnend für die letzten Kriegstage in Braunschweig.

So habe der Braunschweiger Gauleiter Lauterbacher noch am 6. April in der Tageszeitung mit der Todesstrafe „für Feiglinge und Verräter“ gedroht und Parolen wie „lieber Tod als Sklav’“ verbreitet. Angestachelt wurden davon nicht zuletzt die Angehörigen der HJ-Akademie für Jugendführung an der Wolfenbütteler Straße (heute Braunschweig-Kolleg).

Tödliches Missverständnis

„Am Vormittag des 10. April war Dr. Zschirpe in Weddel auf Patientenbesuch unterwegs“, schildert Krause-Hotopp. Im Drahtfunk habe er von der Kreisleitung gehört, dass Panzersperren geöffnet werden sollten, da der Feind noch nicht vor Ort war und der Verkehr behindert wurde. Zschirpe habe diese Nachricht über Dritte an den Bürgermeister Jürgens weitergegeben. Offenbar aufgrund eines Missverständnisses seien die Sperren abgebaut worden. Das hätten in der Nähe stationierte Hitlerjungen beobachtet und an den Kreisbefehlsstand weitergegeben.

Daraufhin wurden schließlich fünf Dozenten und Schüler der HJ-Akademie mit der Hinrichtung Zschirpes und Jürgens’, der selbst NSDAP-Mitglied war, beauftragt. Sie waren fanatisiert genug, die Anordnung tatsächlich auszuführen. Drei von ihnen, darunter der 20-jährige Todesschütze Burmeister, wurden 1948 zu vier bis siebenjährigen Haftstrafen verurteilt, die nach einer Revision verkürzt wurden.