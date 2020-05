So, 03.05.2020, 19.23 Uhr

Am 24. Juli 2010 endete die Loveparade in Duisburg in einer Tragödie. 21 Menschen kamen im Gedränge ums Leben, 650 weitere Menschen wurden verletzt. Knapp zehn Jahre später dürfte das Duisburger Landgericht das Verfahren gegen die drei noch verbliebenen Angeklagten einstellen.