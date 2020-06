60 Jahre in Katzenhaus überlebt: Seltene chinesische Vase wird versteigert

Fr, 26.06.2020, 16.44 Uhr

Eine außergewöhnliche chinesische Porzellanvase aus dem 18. Jahrhundert, die in einem abgelegenen Haus in Mitteleuropa entdeckt wurde, soll bei Sotheby's in Hongkong umgerechnet 9 Millionen Dollar einbringen. Das vergessene Meisterwerk hatte 60 Jahre auf einem Regal im Haus einer älteren Dame, umgeben von unzähligen Katzen und Hunden, verbracht.