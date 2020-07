Mann nach Feuer in Kathedrale von Nantes in Gewahrsam

So, 19.07.2020, 14.20 Uhr

Nach dem Brand in der Kathedrale von Nantes haben die Behörden einen Mann in Gewahrsam genommen. Sie vermuten Brandstiftung, weil das Feuer gleichzeitig an drei Stellen in der Kirche auftrat.