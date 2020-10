Russischer Star-Pianist Denis Matsuev glänzt in Braunschweig

Es war die vielleicht glücklichste Phase seines Lebens, als Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) sein Konzert für Klavier, Trompete und Streichorchester schrieb. 1926 hatte er als 19-Jähriger Konservatoriumsabsolvent gleich mit seiner ersten Sinfonie erst in der Sowjetunion und dann weltweit Berühmtheit erlangt. Der Ruhm schützte ihn vor den langsam anrollenden Säuberungswellen von Stalins Terrorherrschaft. Den Höhepunkt des Erfolgs erreichte Schostakowitsch mit seiner zweiten Oper „Lady Macbeth von Mzensk“, die über zwei Jahre von 1934 an alle Theater Russlands eroberte. Bis Stalin sieim Bolschoi sah. Und angewidert erklärte, das sei „albernes Zeug, keine Musik“. Von da an war sich Schostakowitsch des Lebens nicht mehr sicher.

Das originell besetzte Konzert für Klavier, Trompete und Streichorchester war drei Jahre zuvor uraufgeführt worden, mit Erfolg. Dabei hat es nichts revolutionär Prangendes, sondern im Gegenteil die Schostakowitsch eigene Ironie und brillante Verstiegenheit. Vor allem drückt sich hier kein Kollektiv aus. Ein emanzipiertes, eigenwilliges Individuum spielt sich in den Vordergrund.

Parodierende Einwürfe der Trompete

Das Konzert beginnt mit einem melancholisch schwelgenden Thema. Dem kontrastiert scharf ein munter bewegtes, und alsbald verliert sich Pianist Denis Matsuev beim Meisterkonzert in der Braunschweiger Stadthalle in auch harmonisch frei flutenden Tonströmen, eruptiven Ausbrüchen, geradezu varietéhaften Melodiegirlanden. Das Orchester verhält sich eher stichwortgebend. Gábor Tarkövi streut an der Trompete knappe, meist parodierend klingende Jagd-, Volks- und Militärmelodiefetzen ein.

Den zweiten Satz, Lento, gestaltet Matsuev mit weichem, fast verträumtem Anschlag, feinem Rubato, vor aus der Ferne herleuchtenden Streicherwolken, und gelegentlichen dunklen Ausschweifungen. Der dritte Satz leitet burlesk zum Finale furioso. Auftrumpfende Trompeten-Fanfaren blitzen hinein in den rasanten Orchesterrausch von Walzer bis Wahnsinn, vielleicht als Stimme des Volkskollektivs, während sich der Pianist eher zurückzieht.

Der Organisator des WM-Eröffnungskonzerts

Matsuev (45), ein großgewachsener, kräftiger Mann, beeindruckt mit sensiblem Spiel und unaufgesetzter, kristalliner Virtuosität. Der begnadete Schostakowitsch-Interpret kommt in Putins Russland übrigens offenbar leidlich zurecht. Er organisierte etwa das Eröffnungskonzert der Fußball-WM 2018 auf dem Roten Platz in Moskau, mit Netrebko, Domingo und Co.

Von Rang sind allerdings auch seine Begleiter, die bei Tschaikowskys Streicherserenade C-Dur nun allein ihren samtigen Wohlklang verströmen dürfen: 15 Streicher der Berliner und Wiener Philharmoniker.

Dunkelhonigsüß, 19. Jahrhundert

Fast schon in Cinemascope flutet das feierliche Eingangsmotiv mit warm glühenden Harmonien in den coronabedingt licht besetzten Saal. Tschaikowsky wollte mit seiner Serenade erklärtermaßen Mozart huldigen, und sie klingt auch recht wienerisch. Aber eben doch 19. Jahrhundert, zu dunkelhonigsüß der Melodienschmelz, überreif, auch in den bewegten Passagen nicht rasant genug für den frischeren, unschuldigeren Puls der Aufklärung. Oder wie im zweiten Satz schwelgend im Walzertakt, mehr Johann Strauss als Mozart. Belle Époque, wunderbar ausgesungen im Wechselspiel von Violinen und Celli.

Das Ende des dritten, Élégie, verschwebt in zarten Klangnebeln. Das „Finale. Tema russo“ bietet noch einmal den so innig blühenden wie präzisen Klang der Berliner Wiener, der wieder ins feierliche Eingangsthema mündet. Viel Applaus.

Hélène Grimaud gastiert im November bei den Meisterkonzerten

Denis Matsuev und Orchester gaben am Sonntag zwei Konzerte gleichen Programms um 18 und 20.30 Uhr. Es war ein Nachholtermin aus dem April. Wegen der coronabegrenzten Zuschauerkapazität: zwei Konzerte. Kartenbesitzer und Käufer konnten sich den Zeitpunkt aussuchen.

Ändern sich die Regeln in Niedersachsen nicht, wird das auch beim Auftaktkonzert der neuen Meisterkonzertsaison so sein, wenn am 11. November die Star-Pianistin Hélène Grimaud mit zwei Mozart-Konzerten und der Camerata Salzburg in der Stadthalle gastiert. Alle Abonnenten würden angeschrieben, versichert Lydia Daniel von der Konzertdirektion.