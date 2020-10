Händel-Oper in Hannover zeigt vier Biografien am Scheideweg

In seinem frühen Oratorium „Trionfo“ lässt Händel Allegorien singen: Die Schönheit (Bellezza) ringt mit Vergnügen (Piacere), Erkenntnis (Disinganno) und Zeit (Tempo) um das wahre Leben. Aber der Protestant Händel hat aus dem Mysterienspiel nach Art des „Jedermann“ eine ernsthafte Erörterung gemacht, bei der die Figuren musikalisch individuell gezeichnet und mehr als moralische Prinzipien sind. Selbsterkenntnis wird Voraussetzung für das individuelle Glaubensbekenntnis.

Und so wählt Regisseurin Elisabeth Stöppler an der Staatsoper Hannover mit ihrem Dramaturgen Martin Mutschler den Weg konsequenter Übertragung der vier Prinzipien auf vier allzumenschliche Individuen. Nicht jede dieser Ausformungen muss man schlüssig finden. Auch die Zusatztexte, die sie sprechen, sind natürlich weit über Händels Vorlage hinaus im Sinne der hier entworfenen vier Biografien gedacht. Aber es entsteht so doch eine sehr lebendige Auseinandersetzung über neue Lebenswege.

Den Tag zu nutzen lernen

Denn alle vier, nicht nur Die Schönheit, stehen in dieser letzten Nacht am Scheideweg. Bellezza will Mann und Kind verlassen, um endlich ihr eigenes Leben zu leben. Piacere bestärkt sie im Wunsch nach Lebensgenuss. Ihre eigene Genusssucht rührt von einer Krebserkrankung her, die sie den Tag zu nutzen lehrt. Disinganno ist ein melancholischer Schriftsteller, der in seiner rein geistigen Welt offenbar doch unbefriedigt ist und auf Selbstmord reflektiert.

Am weitesten hat Stöppler Il Tempo weiterentwickelt: Die Zeit, die vor ihren eigenen Taten erschreckt, indem sie schöne junge Menschen als graue Greise und letztlich Leichen hinterlässt, stehe vor dem eigenen schmerzhaften Prozess, sich als Transmensch zu erkennen.

Showdown im Leuchtstoffröhren-Wonderland

Die Inszenierung weist zunächst jeder Figur ein Gebiet auf der Bühne zu mit von der Decke einschwebenden Alltagsrequisiten. Im zweiten Teil begegnen sich die Figuren in einem von Leuchtstoffröhren ornamentierten Untergeschoss, ein artifizielles Wonderland, in dem sich Bellezza als Glamourdiva, Piacere ohne Perücke, Tempo im gelben Rüschenkleid zeigen können. Hier gehen sie aufeinander ein, wenn Bellezza und Piacere die von Händel später noch mehrfach verwendete wunderschöne Arie „Lascia la spina“ singen und Tempo trösten. Oder wenn Disinganno betont, dass er nie Trans wie Tempo sein könne, aber ihr dann folgt zumindest auf dem Weg des Coming Outs.

Am Ende tönt ihnen allen durch die geöffneten Türen aus den Zuschauerfoyers der heilsverheißende Chor entgegen. Unter David Bates musiziert das Niedersächsische Staatsorchester durchgehend ziemlich flott, manchmal überschnell und gern auch mal mit schroffen Noten. Das ist hier kein Wohlfühlbarock, sondern Drama.

Sarah Brady singt die Bellezza mit klar konturiertem Sopran, der sich in der Verzweiflung weich zurücknehmen kann. Nina van Essen gibt mit rundem, fülligem Mezzo-Klang die Piacere, Sunnyboy Dladla mit hellem, geschmeidigem Tenor den/die Tempo. Countertenor Nicholas Tamagna als Disinganno darf sich zum Cello mit warmem Alt verströmen, eine schön ausgeglichene Stimme. Händels Musik trägt ihre Figuren, auch wo der Text biografisch weit überschrieben wird. Ein anregender, konsequent umgesetzter Abend.

Wieder am 9., 17., 23., 30. Oktober. Karten: (0511) 99991111. Live-Stream am 9. Oktober auf operavision.eu