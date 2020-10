Kurze Ära – Präsidentin Ohlraun verlässt HBK Braunschweig

Diese Ära währt nicht viel länger als die rund zweieinhalbjährige ihres Vorgängers Hubertus von Amelunxen. Vanessa Ohlraun wird ihr Amt als Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK) auf eigenen Wunsch aufgeben. In einem Schreiben an das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur erklärte sie ihren Rücktritt zum 31.12.2020, teilte die HBK gestern Abend mit.

Angetreten hatte Ohlraun die Präsidentschaft am 1. Januar 2017. Zwischenzeitlich war sie aufgrund der Geburt ihres ersten Kindes für einige Monate in Elternzeit gegangen.

Die Präsidentin hatte sich bereits wegbeworben

Hochschulintern hatte die 47-jährige Ethnologin und Kunsthistorikerin vor einigen Wochen bekanntgegeben, dass sie sich auf eine andere Leitungsstelle beworben habe, allerdings ohne Erfolg. Entsprechende Gerüchte aus der HBK bestätigte Pressesprecher Jesco Heyl kürzlich auf Anfrage unserer Zeitung. Ein von uns erbetenes Gespräch mit der Präsidentin kam nicht zustande, da Vanessa Ohlraun bis Ende des Monats krankgeschrieben sei.

„Wir danken Frau Ohlraun für ihr Engagement“, wird Niedersachsens Wissenschaftsstaatssekretärin Sabine Johannsen in der aktuellen Pressemitteilung der Hochschule zitiert. „Ich respektiere Vanessa Ohlrauns Entscheidung, künftig wieder wissenschaftlich zu arbeiten. Ihr Rücktritt bedeutet für die HBK, dass sie sich nun sofort auf die Suche nach einer neuen Präsidentin oder einem neuen Präsidenten begeben wird.“

„Geschlechtergerechtigkeit auf die Agenda der Hochschule gesetzt“

Am 1. Januar 2017 war Vanessa Ohlraun als Präsidentin angetreten, „um die HBK durch strukturelle Veränderungen und eine international ausgerichtete Berufungspolitik weiterzuentwickeln“. Während ihrer Amtszeit, so die Pressemitteilung, sei es ihr gemeinsam mit den Mitgliedern der Hochschule gelungen, „die zukunftsträchtigen Themen der Nachwuchsförderung, Internationalisierung, Nachhaltigkeit, Geschlechtergerechtigkeit und Diversität auf die Agenda der Hochschule zu setzen und in den Zielvereinbarungen mit dem Land Niedersachsen zu verankern“.

Die Präsidentin bedanke sich „bei allen Kolleg*innen und Studierenden, die mit ihr an diesen Zielen gearbeitet haben, für das entgegengebrachte Vertrauen und wünscht der Hochschule für ihre weitere Entwicklung alles Gute“.

Die Ethnologin, Kunsthistorikerin und Spezialistin der Geschlechterforschung Vanessa Ohlraun verlasse die Hochschule, um sich wieder stärker wissenschaftlichen Aufgaben zu widmen. Ab 2021 wird sie an der Leibniz Universität Hannover der eigenen Forschung nachgehen.