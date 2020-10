Verkehrte Welt im Staatstheater. Die Zuschauer sitzen diesmal auf der Bühne, die Tänzer turnen durch und über die Zuschauerreihen. Sie fliehen und weichen aus, winken wie Vermisste und atmen wie Ertrinkende.

Zehn Zuschauer und vier Tänzer. Schön im Coronaabstand. Zehn Zuschauergruppen werden noch folgen auf diesem Tanzparcours durchs Große Haus. Als unsere oben im 3. Rang den Raum quert, fällt der Blick wieder auf das Sesselmeer und den nun erst sichtbaren Schriftzug „Solidarität schafft Gemeinschaft schafft Solidarität“ zwischen den Reihen. Die Tänzer halten sich nun an Seilen gegenseitig im Gleichgewicht. Der Perspektivwechsel ist aufschlussreich.

Frage- und Antwort-Spiel mit den Zuschauern auf der Unterbühne

Und davon gibt es noch mehr in Gregor Zölligs neuem Stück „Die Zeit ist reif“, das in Zeiten, wo Corona die physische Gemeinschaft so oft ausbremst, die Idee der Gemeinschaft und ihr geistig-kulturelles, ja sozial-fürsorgliches Wesen beleuchten will.

Die Zitate, die jeder der zehn Stationen überschrieben sind, klingen zuweilen etwas grundsätzlich groß und sind nicht immer genau in Zusammenhang zu bringen mit dem tänzerischen Geschehen. Die nötige Diskussion darüber ist uns auch mit Mundschutz nicht erlaubt, sonst hätte man die freundlichen Platzanweiser, die die Gruppen durchs Haus führen, zu richtigen Animateuren machen können, die auch mal aus der Reserve locken.

So blieb das Frage- und Antwort-Spiel in den Katakomben unter der Bühne, quasi am Fundament der kulturellen Schöpfungsgemeinschaft, etwas harmlos. Auf vorgegebenen Plaketten musste man sich je nach Antwort platzieren. Was aber gar nichts auslöste, keinen Applaus, keinen künstlichen Schneeregen, kein Donnerwetter. Also wenn man schon mal auf der Bühne steht...

Unter der Plane liegen, auf der eine Tänzerin sich bewegt

Dafür waren die Stationen mit den Tänzern teils richtig spektakulär, und überhaupt dürfte der Blick hinter die Kulissen viele Theaterfreunde freuen. Im Probenraum der Compagnie schlüpfen wir in irgendwelche Schuhe, plötzlich wird der Spiegel durchsichtig, ein Tänzer ist zu sehen, der mit der Hand zärtlich über sein Gesicht streicht, später mit der Gardine spielt und die Wand begehrt, intime Einblicke, auf- und abgeblendet und dann im Spiegel wieder auf den Betrachter reflektiert.

Auch in der Glaskuppel auf der Bühne ist ein Tänzer ganz allein. Wie in einer Schneekugel baut er aus tropisch bedruckten Säcken Landschaften, wobei ihn die Last der Säcke manchmal umreißt und eine träge Ziehkraft entwickelt wie manches Projekt. Der Mensch ist allein in seinen Ideen und allein in seiner Endlichkeit. Während die Zuschauer bequem unter einer aufgehängten Plane Platz nehmen, zeichnet sich in dieser der Körper einer Tänzerin ab, als sei sie nur noch ein Schemen, die Essenz ihres früheren Seins. Die von der Decke hängende Plane hat gar nichts Bedrohliches, man liegt dort wie in einer jenseitigen Entspanntheit. Komm, o Tod, du Schlafes Bruder.

Nein, aufstehen, Treppe hoch, im Spohr-Saal entfaltet Bettina Bölkow im Goldlammé-Kleid ihr raumgreifendes Ego und scheucht in einem fahrbaren Glasschrein die Zuschauer an den Rand. „Sieh von dir selber ab!“ Mögen wir solche Selbstdarsteller nicht, weil sie uns unsere eigene Show zerstören?

Über Glas gehen, unter dem Tänzer huschen

Auch die These „Ausgrenzung stärkt die Gemeinschaft“ wird strenger Prüfung unterzogen: Die Tänzer huschen unter Sicherheitsglas herum, während wir darübergehend sie quasi mit Füßen treten. Faszinierend, wie sie gleich schnellenden Fischen im Liegen an Fahrt gewinnen, dann intensiv Augenkontakt suchen: Wirst du zutreten? Ausgrenzung fällt theoretisch leichter als von Angesicht zu Angesicht.

Choreographisch weniger fesselnd, wie eine Tänzerin langsam den Staubsauger durch die Sandwüste zieht: Der Respekt vor jeder Arbeit fällt schwer, wenn man den Nutzen nicht sieht, aber manche Forschung mag Sisyphosarbeit sein.

Ein hübsches Kammerspiel: Der Wunsch nach stillen Räumen in einer zunehmend lauter gedrehten Gesellschaft. Da wirft der Tänzer den Ball im nervig gleichen Takt quasi direkt aufs Trommelfell der Partnerin im Nebenzimmer. So werden die großen Ansprüche an Gemeinschaft mal humorvoll geerdet.

Kopfarbeit beim Treppensteigen

Der Parcours ist anregend und wird von den Tänzern gut ausgeführt. Emotion freilich, sonst wichtiger Wirkstoff von Zölligs Arbeiten, muss hier mangels Charakterentwicklungen ausfallen. Diesmal geht’s um Kopfarbeit.

