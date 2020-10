Stilvolle Feier der toten Rockstars in Braunschweig

Ein bisschen Rock geht doch noch, jetzt, da die Infektionszahlen wieder stark steigen. Aber warum auch nicht. Eine Studie aus Zürich etwa zeigt, dass sich in der eigenen Familie, am Arbeitsplatz oder in Bars sehr viele Menschen angesteckt haben. In Kinos oder Theatern: null. Man muss nur verantwortlich handeln. So wie die Band vom „Day of the dead Rockstars“ in der Brunsviga.

Sonst kracht es beim alljährlichen Auftritt dieser All-Star-Combo aus der Braunschweiger Szene gerne ganz gut. Vor 300 dicht an dicht feiernden Besuchern. Diesmal Reduktion auf 80, Saal weiträumig bestuhlt, Maske bis zum Platz, nicht labern, sondern zuhören. Woran sich die große Mehrheit hält. Von Whitney Houston zu Malcolm Young Das lohnt sich auch, denn die Gruppe um Sänger und Ankermann Matthias Trunk hat ein geschmackvolles Programm von Songs zumeist kürzlich verstorbener Stars zusammengestellt, von Whitney Houston bis zu AC/DC (Malcolm Young), in anfangs vorwiegend akustischen Versionen. Die Stimmung ist nicht novemberdunkel, sondern mexikanisch munter, respektvoll, aber bunt, in der Art des dortigen Totengedenktags, das Leben und die Musik der Gegangenen feiernd. Nach und nach füllt sich die Bühne, zu Trunk und Gitarrist Jürgen Neubert gesellen sich René Tuschinski (Gesang, Gitarre), Britta Breuckmann (Bass) sowie der Initiator der Show, Schlagzeuger Arvid Kraft. Carlos Manzano nicht zu vergessen, der mit sanft verhallten Gitarrensounds und virtuosem Einsatz von Loops beeindruckt. Und gegen Ende, als es dann noch richtig druckvoll wird, Jens „Ducki“ Duckstein am Rock’n’Roll- und Boogie-Piano. Maskiert und gelassen Zwei Stunden mit stringenter Dramaturgie von soft bis fetzig, von den Cars („Drive“) zu Little Richard („A wop-bop-a-loo“). Auch ein zu jung verstorbener Braunschweiger wird gewürdigt, der begnadete Harp-Spieler Peter Maiss. Guter Abend. Und dann geht es geordnet, gelassen und maskiert hinaus in die Nacht.