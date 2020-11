Berliner Musikriese BMG steigt bei Undercover ein

Knapp 30 Jahre nach der Gründung 1991 und dem stetigen Aufstieg zum führenden Konzertveranstalter der Region und einem der wichtigsten in Norddeutschland hat die Firma Undercover ihre Eigenständigkeit aufgegeben. Wie Geschäftsführer Michael Schacke und BMG Rights Management bekanntgaben, hat das internationale Musikunternehmen mit Sitz in Berlin eine Mehrheitsbeteiligung bei Undercover erworben. BMG gehört zur Bertelsmann-Gruppe, ist ein Plattenlabel und nach eigenen Angaben viertgrößter Musikverlag der Welt. BMG hält Rechte an Werken u.a. der Rolling Stones und David Bowies. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert Schacke (50), warum er den Einstieg von BMG für einen Segen für Undercover hält.

BMG hat eine Mehrheitsbeteiligung an Undercover erworben. Wie stark werden die Unternehmensentscheidungen künftig von Berlin aus gesteuert?

BMG hat im Rahmen einer strategischen Partnerschaft Mehrheitsanteile an undercover erworben, basierend auf dem Wunsch von BMG, Künstlern auch als Live-Partner begegnen zu können. Wir werden auf Augenhöhe zusammenarbeiten, mit mir als geschäftsführendem Gesellschafter. Aus Braunschweig heraus haben wir nun die Möglichkeit, weiter an Bedeutung zu gewinnen und dabei innerhalb des Bertelsmann-Konzerns unsere Unabhängigkeit zu behalten. Meine Aufgaben und mein Tätigkeitsbereich werden wachsen. Es gilt, das Live-Segment für BMG mit unserem Team und Undercover als Basis zu entwickeln und zu steuern. Neben den Musikthemen zählen hierzu auch andere Bertelsmann-Bereiche, soweit es um Live geht. Für Undercover, für unsere mehr als 30 Mitarbeiter und für den Standort Braunschweig entstehen jede Menge Vorteile. Für mich persönlich ist das eine großartige Herausforderung, die ich mit Begeisterung annehme.

„Undercover und der Standort Braunschweig sind die großen Gewinner“

Behalten Sie die übrigen Anteile am Unternehmen und bleiben Sie alleiniger Geschäftsführer?

Ich bleibe langfristig allein verantwortlicher operativer Geschäftsführer von Undercover. Es ist meine Aufgabe, das Live-Geschäft für BMG aus Undercover heraus zu entwickeln. Und ich halte weiterhin meine 49 Prozent. Es war auch mein Wunsch, dass mit Hartwig Masuch, dem Welt-Chef der BMG, und Finanzchef Maximilian Dessendörfer die beiden herausragenden Persönlichkeiten mit im Briefpapier als Geschäftsführer zu finden sind. Dies ist meines Erachtens nicht zuletzt auch Ausdruck der Bedeutung dieses „Deals“ für BMG.

Wird Braunschweig der Firmensitz von Undercover bleiben?

Undercover und der Standort Braunschweig sind die großen Gewinner. Hier wurden keine Assets verkauft, keine Firmenwerte als solches, um diese dann in das eigene System zu implementieren, sondern hier wurde seitens der BMG eine Standortgarantie und eine Entscheidung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Standort Braunschweig getroffen. Gerade auch in diesen schwierigen Zeiten ist es für uns alle eine großartige Entscheidung, die uns das Arbeiten und Planen langfristig auf sicherster Basis ermöglicht.

„Wir werden den regionalen Faktor nicht vernachlässigen“

Undercover-Chef Michael Schacke (Mitte) beim Fototermin mit Maximilian Kolb, BMG Geschäftsführer Verlag und Aufnahmen für den deutschsprachigen Raum (links), und Dominique Casimir, Geschäftsführerin BMG Kontinentaleuropa. Foto: Julia Schoierer / BMG

Sind die Arbeitsplätze der Mitarbeiter gesichert oder droht Personalabbau aufgrund von Synergien mit BMG-Sparten?

Die BMG hat eine Entscheidung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen getroffen und eine Entscheidung für weiteres Wachstum des Unternehmens aus unserer Stadt heraus. Die Wachstumschancen allein aus dem BMG- und Bertelsmann-System heraus halte ich für eine riesige Chance in den kommenden Jahren, die das Team nutzen kann. Während wir bislang eher als regionaler Veranstaltungsbetrieb aufgefallen sein dürften, werden wir nun bundesweit und auch international in Erscheinung treten können. Die offensichtlichen Synergien über BMG, aber auch über beispielsweise RTL und Penguin Random House werden uns viele Türen öffnen, für die Zeit nach Corona.

Undercover ist regional stark verankert und produziert eigene Formate wie Pop meets Classic, das Braunschweiger Wintertheater oder den Wolters-Kulturgarten. Werden solche regionalen Projekte künftig denselben Stellenwert haben wie bisher?

Selbstverständlich werden wir die Formate weiterführen, und wir werden unsere Rolle als starker regionaler Veranstalter behaupten. Unsere Stärke ist in der Vergangenheit aus unserer regionalen Verankerung entstanden, wir begreifen diese Ausgangslage als die DNA der Firma. Für die Zukunft gilt es, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Wir werden als Unternehmen aus unserer Region heraus weiterwachsen, aber den regionalen Faktor dabei nicht vernachlässigen. Allerdings braucht es für diese Art von Formaten neben unserem Undercover-Team auch Partner, Sponsoren, Dienstleister, unsere Crews und auch den Willen der Stadt, uns zu unterstützen. Es ist sicherlich spätestens heute an der Zeit zu erkennen, dass diese Art des regionalen Engagements nie selbstverständlich war.

„Allein hätten wir überlebt, aber nicht in voller Besetzung“

Wird das auch künftig so bleiben oder wird Undercover sich stärker auf die Organisation von Tourneen von BMG-Künstlern national und international konzentrieren?

Noch einmal: Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Undercover weiterhin in derselben Funktion und Rolle tätig sein wird. Genau darum werden wir auch am Standort Braunschweig bleiben. Die Menschen in der Region liegen uns am Herzen, und das Publikum hier ist toll. Wir werden uns hier weiter leidenschaftlich einbringen, aber unsere Fähigkeiten als lokaler Kulturveranstalter werden wir auch weiter in andere Städte, tragen, in denen uns die Türen offenstehen. Dadurch, dass wir in Zukunft deutlich mehr Möglichkeiten haben, allein über das nationale und internationale Netzwerk, wird Undercover jedoch weiterwachsen können und weitere Bereiche hinzugewinnen. In diesen Zeiten ist das für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Im Touring möchten wir uns besonders entwickeln, unser Booking-Team stärken und neue Künstler, auch internationale, für unsere Art zu arbeiten, gewinnen.

Es heißt es, die Gespräche über einen Einstieg von BMG hätten bereits vor der Corona-Pandemie begonnen. Hat sie die Entscheidung aber beschleunigt? Hätte Undercover angesichts der unverschuldet dramatischen Lage im Live-Geschäft aus eigener Kraft überleben können?

Die Gespräche sind lange vor Corona aufgenommen worden. Es ging von vorneherein um eine strategische Partnerschaft, um eine Vision des Live-Geschäfts für die kommenden Jahre, geprägt von der gemeinsamen Überzeugung, dass Künstler und Künstlerinnen immer im Mittelpunkt aller Überlegungen stehen müssen. Von Beginn an steht Undercover für Artist Partnership und BMG auch. Natürlich sind wir jetzt für die verbleibende Zeit der Krise abgesichert und damit auch unsere Künstler und Künstlerinnen. Wir werden also mit hundertprozentiger Sicherheit gut aus der Krise kommen und dann alle Voraussetzungen haben, um sofort durchzustarten. Allein hätten wir überlebt, aber nicht in voller Besetzung.

„Das Silbermond-Management ist nicht Teil der Transaktion mit Bertelsmann“

Undercover managet auch Silbermond, die beim BMG-Konkurrenten Sony unter Vertrag stehen. Besteht das Management trotzdem weiter?

Das Management der Band Silbermond basiert auf einer langjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen mir und den Mitgliedern der Gruppe. Dieses Management ist nicht Teil der Transaktion mit Bertelsmann und bleibt insoweit als persönliches, gewachsenes und unabhängiges Modell selbstverständlich bestehen. Um es aber auch klarzustellen: Es handelt sich bei der Partnerschaft mit BMG um das Gegenteil eines sogenannten 360 Grad-Modells. Die BMG versteht sich wie wir als Partner von Künstlern, um die herum sie alle Services anbieten möchten. Recorded Music auf Labelseite. Musikverlagsarbeit für die Komponisten. Und nun auch den Service, im Konzert- und Tourneebereich ein Zuhause bieten zu können. Alles kann. Nichts muss.

