Blick in die Drogenhölle des Iran beim Filmfest Braunschweig

Körperlich ist von Mama Kashinde nicht mehr so viel übrig. Kopf und Rumpf sind ihr geblieben, von Armen und Beinen nur Stümpfe. Doch Mama Kashinde ist mit dabei auf der beschwerlichen Reise von ihrer Heimatstadt Kisangani nach Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Sie gehört zu einer Gruppe von Versehrten des Sechs-Tage-Krieges, der im Jahr 2000 Kisangani verwüstete, als dort ruandische und ugandische Truppen im Streit um Einflusszonen im Kongo aufeinandertrafen.

Den kongolesischen Filmemacher Dieudo Hamadi lassen dieser Krieg und seine Folgen nicht los. In seiner Doku „Downstream to Kinshasa“ begleitet er die Versehrtengruppe, die seit fast 20 Jahren vergebens auf Anerkennung ihres Leids wartet. Gerade hat der Streifen den Hauptpreis beim Dokumentarfilmfestival DOK Leipzig gewonnen. Jetzt ist er beim Filmfest Braunschweig zu sehen. Er mutet dem Zuschauer einiges zu, konfrontiert ihn mit Not, Armut, Ignoranz – und macht paradoxerweise dennoch Mut. In eindringlichen Bildern würdigt Hamadi die versehrten Menschen, ihre lädierte Schönheit und ihren Selbstbehauptungswillen, die die Verstümmelung des Körpers vielleicht nicht unbeschadet, aber ungebrochen überstehen.

Szene aus der eindringlichen Doku „Downstream to Kinshasa“ über Kriegsversehrte im Kongo. Foto: filmfest

„Downstream to Kinshasa“ konfrontiert uns mit Schicksalen, Weltnischen und Existenzbedingungen, von denen wir ohne Filmfestivals vermutlich nie erfahren würden. Das macht den Reiz vieler Produktionen von jenseits der europäischen und angloamerikanischen Grenzen aus, die einen nicht unwesentlichen Teil des Braunschweiger Festivalprogramms bilden.

Polizeidrama um 6,5 Millionen Drogenkonsumenten im Iran

Der Kriminalfilm „Just 6.5“ gehört dazu. Er feiert in Braunschweig seine Deutschland-Premiere, erzählt von der Drogenszene im Iran – der Titel spielt auf angeblich 6,5 Millionen Konsumenten an – und war dort laut Filmfest sehr erfolgreich. Es verblüfft, dass er im Iran überhaupt laufen durfte, denn „Just 6.5“ zeigt ziemlich ungeschönt krasse Armut und tristes Drogenelend als Massenphänomene.

Im Mittelpunkt steht eine Polizeieinheit um den Ermittler Samad, die versucht, den Kopf eines Dealerrings zu schnappen. Bei Razzien in einem heruntergekommenen Bezirk von Teheran, in dem Hunderte Menschen notdürftig in Betonröhren hausen, nimmt sie zahlreiche Crack-Konsumenten fest. Der junge Regisseur Saeed Roustayi (31) zeigt, wie sie schicksalsergeben dicht an dicht ins Gruppenzellen gepfercht werden. Die ausgemergelten Gestalten zwischen 14 und 70 Jahren sollen echte Drogenkonsumenten sein. Sie geben Samad, einem hartnäckigen, zerfurchten Mittvierziger Hinweise auf Kleindealer, die ihm ihre Hintermänner verraten. Schließlich kann er den Kopf der Gruppe, Naser Khakzad, in einem Luxusappartement festnehmen.

Unverschleierte Blick in den Gefängnisalltag eines verschlossenen Landes

Regisseur Roustayi vermeidet Schwarz-Weiß-Malerei. Er stellt Khakzad als intelligenten Aufsteiger aus prekären Verhältnissen dar, zerrissen zwischen Gewissensbissen und dem Verlangen, es sich und seiner Großfamilie gut gehen zu lassen. Roustayi zeigt auch zwielichtige Seiten des Ermittlers Samad. Er gewinnt dem Duell Samad – Khakzad sogar komische Aspekte ab. Am Ende wird der frühere Drogenboss mit anderen Kriminellen erhängt. Auch das zeigt Roustayi direkt und ungeschönt. „Just 6.5“ ist ästhetisch und dramaturgisch nicht herausragend, aber aus einem Guss, und der scheinbar unverschleierte Blick in den Polizei- und Gefängnisalltag eines sonst verschlossenen Landes fasziniert.

Szene aus dem brasilianischen Drama "Pureza" um moderne Sklaverei im Amazonasgebiet. Foto: filmfest

Drama um Ausbeutung von Arbeitern im Amazonasgebiet mit Filmstar Dira Paes

Etwas altbacken wirkt dagegen das brasilianische Drama „Pureza“. Es schildert den Kampf einer einfachen Landarbeiterin um ihren Sohn. Der ist skrupellosen Ausbeutern auf den Leim gegangen, die erwerbslose Männer mit falschen Versprechungen für Rodungsprojekte im Amazonasgebiet anwerben. In abgelegenen Camps arbeiten sie unter sklavenähnlichen Bedingungen. Pureza lässt sich als Köchin für ein Camp rekrutieren, um dort nach ihrem Sohn zu forschen. Der energischen Frau gelingt es, die monsterbösen Aufseher um den Finger zu wickeln, mithilfe eines aufrichtigen Geistigen und einer jungen Politikerin auf die Missstände aufmerksam zu machen – und schließlich auch ihren Sohn zu finden.

Nach dem herben, aber eindringlichen ersten Drittel gleitet der Streifen zunehmend in ein plattes Heldenepos ab. Eindrucksvoll allerdings der brasilianische Filmstar Dira Paes als Pureza.

Kein Happy End in Kinshasa

Auf ein Happy End wartet man bei Dieudo Hamadis unsentimentaler und dennoch einfühlsamer Doku „Downstream to Kinshasa“ vergeblich. Seine versehrten Helden harren trotzig, aber unbeachtet im Regen vor einem Regierungsgebäude aus. Wir sind ihnen mit Hamadi sehr nahe gekommen. Sie haben ihn, der den Sechs-Tage-Krieg selbst in Kisangani erlebt hat, ganz nah an sich herangelassen, haben ihn ihre versehrten Körper filmen lassen, ihre Streitigkeiten und ihre Angst während eines Unwetters auf dem Kongo. Aber auch ihren ungebrochenen Lebenswillen und ihre Ausdruckskraft als Musiktheaterdarsteller ihres Schicksals. Hamadi montiert Szenen aus einem Bühnenprojekt der Gruppe in die Bilder ihres Lebens in Kisangani und ihrer Reise in die Hauptstadt. Das macht seine bestechend gefilmte Doku auch formal interessant. Eine Arbeit so bewegend wie das strahlende Lächeln, das Mama Kashinde nicht verloren hat.