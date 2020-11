Filmfest Braunschweig: Selbsterfahrung am Walchensee

Irgendwann schwant es Janna Jil Wonders: Frauke, das „Irrlicht“, die jung gestorbene jüngere Schwester ihrer Mutter, könnte der Schlüssel ihres Dokumentarfilms sein. „Walchensee forever“ handelt von drei Generationen Frauen – der Regisseurin selbst, ihrer Mutter Anna und der 104-jährigen Großmutter Norma, bis ins hohe Alter Wirtin des Cafés am Walchensee, des Familienmittelpunks.

Hippie-Trips

Die Spur führt von der scheiternden Großeltern-Ehe über Annas Künstlerleben im Schwabing der 60er bis zu den Hippie-Trips, die sie erst mit ihrer Schwester, später auch mit der befreundeten (hier übrigens reichlich selbstbezogen herüberkommenden) 68er-Ikone Rainer Langhans in alle Welt unternimmt. Derweil Anna durchaus zeit- und szenetypisch der spirituellen Selbsterfahrung hinterher läuft und die Großmutter Norma stoisch in dem Café im bayerischen Voralpenland schuftet, nimmt sich Frauke, die lebenshungrige, am Ende jedoch psychisch stark angeschlagene Schwester, das Leben. Einen echten Umgang damit findet die Familie nicht, scheint es.

Unscharfer Blick

Erzählt wird das Ganze bis in die Gegenwart anhand eines sehenswerten Familienschatzes von Briefen, Tagebüchern, privaten Ton- und Filmaufnahmen und vielen wunderschönen Fotos. (Anna ist Fotografin, wie es ihr abwesender Vater war.)

Hinzu kommen Interviews, einzelne schmerzhaft distanzlos geführt, mit Weggefährten, mit der uralten Norma, vor allem aber mit der Mutter Anna. Als verbindende Generation ist sie die Haupt-Erzählstimme des Films. Doch so sehr sie jederzeit um Reflexion und um Selbsterkenntnis bemüht ist, so unscharf bleibt letztlich auch ihr Blick auf die Beschädigungen und die Tragik der eigenen Familie.

Das gilt letztlich auch für den Film. Denn welche Tür die Filmemacherin Wonders mit ihrem Schlüssel eigentlich öffnen möchte, bleibt undeutlich. Eine weitere Leerstelle, vielleicht symptomatisch für die blinden Flecken der Frauen im Verhältnis untereinander und zur eigenen, von Schatten nicht freien Familiengeschichte.