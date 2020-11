Europäischer Filmpreis: Das sind die Nominierten

Sevilla/Berlin Der eine Film zeigt die Berliner Unterwelt, auch der andere spielt in der Millionenmetropole: Die Dramen "Berlin Alexanderplatz" und "Undine" sind für den Europäischen Filmpreis nominiert. Chancen haben auch zwei deutsche Schauspielerinnen.

Für den Europäischen Filmpreis sind gleich zwei Filme aus Deutschland nominiert. Das Liebesdrama "Undine" von Christian Petzold und die Literaturverfilmung "Berlin Alexanderplatz" von Burhan Qurbani wurden als bester Film vorgeschlagen, wie die Europäische Filmakademie am Dienstag in Sevilla bekanntgab.

Sie konkurrieren mit vier weiteren Produktionen - nämlich mit den Dramen "Another Round" des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg, "Corpus Christi" von Jan Komasa, "Martin Eden" von Pietro Marcello und "The Painted Bird" von Václav Marhoul.

Die deutschen Schauspielerinnen Paula Beer ("Undine") und Nina Hoss ("Schwesterlein") sind zudem als beste Darstellerin vorgeschlagen, insgesamt gibt es sechs Nominierte in der Kategorie. "Berlin Alexanderplatz" hat zudem Chancen auf den Drehbuchpreis.

Der Europäische Filmpreis gilt als einer der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Er wird jährlich wechselnd in Berlin und in einer anderen europäischen Stadt vergeben. In diesem Jahr war eine Gala im isländischen Reykjavik geplant, sie fällt allerdings wegen der Ausbreitung des Coronavirus aus. Die Gewinner werden stattdessen vom 8. bis 12. Dezember digital bekanntgegeben.

Die rund 3800 Mitglieder der Europäischen Filmakademie (EFA) stimmen über viele Preisträger ab. Viele der nominierten Produktionen liefen zum Beispiel auf den Filmfestspielen in Berlin und Venedig.

Paula Beer ("Bad Banks", "Frantz") hat für ihre Rolle in "Undine" schon den Silbernen Bären der Berlinale gewonnen. Sie spielt eine Historikerin, die sich in einen Industrietaucher verliebt. Mit ihrer Figur wird ein alter Nixenmythos in die Gegenwart geholt. Petzold erzählt die Geschichte mit zauberhaft-spröden Szenen.

Nina Hoss ist für ihre Rolle in "Schwesterlein" nominiert. Mit ihrem Kollegen Lars Eidinger spielt sie ein Geschwisterpaar, das in der Theaterszene arbeitet. Als ihr Bruder an Krebs erkrankt, wird das Leben der beiden auf eine schwere Probe gestellt. Das Drama der Schweizer Regisseurinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond hatte ebenfalls in Berlin seine Premiere.

Auch die Neuauflage von "Berlin Alexanderplatz" lief im Wettbewerb der Berlinale. Regisseur Qurbani verlegt den Literaturklassiker von Alfred Döblin in die Gegenwart. Mit rauschhaften Bildern und interessanter Tongestaltung erzählt er von Flucht und Überleben, von Drogendeals, Prostitution und der Suche nach dem richtigen Leben.

Vergeben wird der Europäische Filmpreis in mehreren Kategorien. Etliche Filme sind mehrfach nominiert, etwa "Another Round", "Corpus Christi" und "Martin Eden". Im vergangenen Jahr war die Historiengroteske "The Favourite" als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet worden - Olivia Colman hatte für ihre Rolle als übellaunige Queen Anne auch den Oscar gewonnen.

