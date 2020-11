Die Tristesse ist mit Händen zu greifen: Felix hat ein verwaistes Fußballtor auf einem Bolzplatz fotografiert. Dazu schreibt er: „In der Coronazeit war kein Fußball oder Länderspiel. Alles war ohne Fans, das wünsche ich mir wieder.“ Also: endlich wieder Fußball vor vollen Rängen!

Der Schüler der 6. Klasse der Braunschweiger Christophorus-Schule hat auch einen Grashalm fotografiert, der durch eine Sandwüste gewachsen ist. Er schreibt dazu: „Ich habe mich allein gefühlt. Man konnte sich nicht gut mit Freunden treffen. Das ist eine ganz kleine Pflanze, die allein steht, die versucht, sich auszubreiten.“

Einsamkeit

Sein Mitschüler John hat sich selbst aufgenommen. Besser gesagt: seinen langen Schatten in einem Hinterhof mit Müllcontainer. Er schreibt: „Ich war sehr viel hauptsächlich alleine. Meine Eltern mussten arbeiten. Einsamkeit.“

Nora hat eine Tischtennisplatte abgelichtet, auf der sich in Regenlachen die Herbstblätter sammeln. Das Bild stehe dafür, „dass wir nicht zusammen spielen konnten“.

Wie reagieren Kinder auf Corona? Was bewirkt die Pandemie in den jungen Gemütern? Diesen Fragen ist die Im-Puls-Initiative nachgegangen, ein lockerer Zusammenschluss von engagierten Menschen der Region. Die Mit-Initiatorin und Künstlerin Yvonne Salzmann hat in der Christophorusschule dazu ein Fotoprojekt gestartet.

Traumatisiert

Sie arbeite mit Symbolkarten, erklärt sie am Telefon. Sie leite die Schüler dazu an, äußere Symbole für ihre inneren Zustände zu suchen. „So werden sie kreativ, sie begegnen sich selbst in den Symbolen. Ich sage ihnen immer: ,Alle Bilder, die ihr aufnehmt, haben etwas mit euch zu tun.’ Sie gehen raus, um ihre Gefühle in Bildern wiederzufinden. Und es kommen tolle Sachen dabei heraus!“

Yvonne Salzmann ist überzeugt, dass Kinder und Jugendliche durch Corona traumatisiert werden – „ich bin ja kein Arzt oder Psychologe, aber es geht schon in die Richtung“.

Es sei wichtig, darüber in einen Austausch zu kommen, meint die Künstlerin, der es derzeit wirtschaftlich auch nicht gut geht. „Sie machen vieles mit sich allein ab, es tut ihnen gut, wenn sie in dieser schwierigen Zeit nicht vergessen und ernst genommen werden. Und es fällt ihnen leichter, über ihre Gefühle zu sprechen, weil sie ein Bild dazu haben.“

Präsentation im Prinzenpark

Yvonne Salzmann, die das Projekt mit Förderung von Braunschweiger Stiftungen realisiert hat, möchte es deshalb auch an anderen Schulen anbieten. „Aber die Lehrer sind derzeit am Anschlag, in deren Haut möchte ich nicht stecken.“

Die Fotos und Zeichnungen, die in dem Projekt entstanden sind, präsentieren Salzmann und ihre Mitstreiter in einem Katalog und – aufgezogen auf Lastwagen-Planen – im Braunschweiger Prinzenpark.

Eher fröhlich

Eine weitere Facette von Katalog und Ausstellung sind Fotos von Kreidemalereien, zu denen Im-Puls-Aktivst Ekkehard Holzgraefe Kinder und Jugendliche auf der Rollschuhbahn des Prinzenparks animiert hat. Da gibt es neben Masken und anderen Beschwernissen auch das Kontrastprogramm. Stina scheint sich selbst zu wundern: „Ich habe die Katze, den Schmetterling, den Regenbogen und den Delfin halt gemalt, und na ja, das ist ja eher fröhlich...“

Kontakt und Informationen: im-puls-initiative@mail.de