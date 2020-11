Aus für Weihnachtsgottesdienst im Eintracht-Stadion

Die Landeskirche Braunschweig hat Vorbereitungen für einen Heiligabend-Gottesdienst im Stadion von Eintracht Braunschweig gestoppt. Angesichts der aktuellen Corona-Lage und der jüngsten politischen Beschlüsse dazu sei eine Durchführung weder sinnvoll noch zu verantworten, erklärte Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer am Freitagvormittag. Geplant war ein Open-Air-Gottesdienst mit rund 3.000 Personen; vor allem, um Familien das Singen von Weihnachtsliedern im Freien zu ermöglichen.

„Die Entscheidung schmerzt uns, aber der Gesundheitsschutz muss vorgehen“, so Hofer. Trotz einer professionellen Vorbereitung und Durchführung wäre durch eine Großveranstaltung ein zusätzliches Infektionsrisiko entstanden: „Das müssen wir vermeiden.“

Heiligabend-Gottesdienst im Dom wird ins Internet übertragen

Gleichzeitig, so Hofer, gebe es einen Plan B, um möglichst viele Menschen an einem Heiligabend-Gottesdienst aus Braunschweig teilnehmen zu lassen. „Dafür werden wir die digitalen Möglichkeiten unserer Zeit nutzen.“ So wird der Heiligabend-Gottesdienst um 18 Uhr im Braunschweiger Dom mit einem Livestream ins Internet übertragen. Daran beteiligt sind unter anderem Landesbischof Dr. Christoph Meyns sowie einzelne Sängerinnen und Sänger der Domsingschule. Der Gottesdienst wird live zu sehen sein auf dem YouTube-Kanal des landeskirchlichen Magazins „Evangelische Perspektiven“. „Auf diese Weise können Menschen überall, egal, wo sie sind, einen Weihnachtsgottesdienst aus Braunschweig erleben.“

Darüber hinaus würden in allen Kirchengemeinden der Landeskirche Vorkehrungen für Weihnachtsgottesdienste unter Corona-Bedingungen getroffen, sagte Hofer. Auf Basis des Grundrechts auf Religionsfreiheit könnten die Gemeinden ihre Kirchengebäude offenhalten und Gottesdienste anbieten. Viele planten besondere Formate, die vor allem kurz seien und oft unter freiem Himmel stattfinden sollen. Überall würden Hygiene- und Abstandsregeln gelten, so dass ein hoher Gesundheitsschutz gewährleistet sei.

Kirche will mit Lasertechnik Weihnachtsstern am Himmel strahlen lassen

Hofer verwies in diesem Zusammenhang auf das neue Internet-Portal der Landeskirche „Weihnachten im Braunschweiger Land“: „Hier finden die Nutzer einen Veranstaltungskalender, der eine weitgehende Übersicht über Gottesdienste zu Advent und Weihnachten bietet, und zwar auf dem jeweils aktuellen Stand.“ Viele Gemeinden böten außerdem eine Online-Anmeldung an. Dadurch könnten Besucherinnen und Besucher sicher sein, einen Platz zu finden. Außerdem kämen die Kirchengemeinden so ihrer Dokumentationspflicht gegenüber den Gesundheitsbehörden nach.

Für die Braunschweiger Stadtgesellschaft kündigte Hofer eine besondere Weihnachtsaktion der Kirche an: So soll an den drei Weihnachtsfeiertagen ein Stern über Braunschweig stehen, der mittels Lasertechnik an den Abendhimmel projiziert wird. „Der Stern soll ein für jedermann sichtbares Zeichen sein, dass Gott den Menschen in Liebe zugeneigt ist.“ Das, so Hofer, sei die Botschaft von Weihnachten, die uns gerade in diesen Corona-Zeiten als Trostbotschaft zugesagt sei.