Sting und Zucchero singen gegen Corona-Frust

Gute Freunde halten gerade in tristen Zeiten zusammen: So jedenfalls sehen es die Musiker Sting (69/"Englishman in New York") und Zucchero (65/"Senza una Donna").

Der Brite und der Italiener haben ein zweisprachiges Lied aufgenommen, das "September" heißt. Sie seien seit 30 Jahren befreundet, erzählten sie der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" vom Freitag. Ihr Video zum Lied ist seit dieser Woche im Netz.

Der Song soll auf den nächsten Alben der Popstars jeweils dabei sein. "Das Lied wurde als Reaktion auf diese Pandemie geboren", erzählte Sting. "Wir dachten dabei noch, dass wir den September als den Moment betrachten, in dem alles enden würde, der Regen würde kommen, um alles wegzuspülen."

Der Liedermacher Zucchero lebt im Norden der Toskana in Pontremoli, Ex-Police-Mitglied Sting besitzt in der Toskana einen Landsitz mit Weingut. Zucchero sagte, der Wunsch auf ein schnelles Ende der Corona-Krise sei zwar nicht in Erfüllung gegangen. Aber: "Ich hoffe, dass man nicht bis September 2021 warten muss." Das Lied ist ein Zusatz auf seiner Neuedition des Albums "D.O.C." (2019), die am 11. Dezember erscheint. Sting will es in einer Sammlung veröffentlichen, die auf 2021 verschoben wurde.

