Braunschweigs Raabe-Preisträgerin und Shivas All-Verwirrung

Die schönste Geschichte erzählt Christine Wunnicke selbst. Wie sie in München zur Mondfinsternis 2015 zwischen den Containern einer zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber mit einem Iraker und einem Afghanen, die beide Omar heißen, beisammensitzt, niemand niemanden versteht, auch Omar Omar nicht, kein Bus kommt, keine Infos, und sich irgendwann alle anschreien, bis sie lachen müssen und auf wunderbare Weise in einer der menschlichsten Gefühlsäußerungen eben doch noch zusammenfinden.

Da hat die Schriftstellerin in ihrer Rede zur Raabe-Preisverleihung, die Sonnabend im Deutschlandfunk zu hören war, aus realem Erleben fast schon wieder Literatur gemacht. Sie mag es, wenn Menschen sich zusammenraufen. Fremde habe sie immer fasziniert.

Christ und Moslem an den Hindutempeln von Elephanta

Am Ende scheint ihr der „Bauerndom“ zu Lüdingworth bei Cuxhaven womöglich fremder als die mythologisch umraunten Höhlen der Insel Elephanta. Dort lässt sie in ihrem preisgekrönten Roman „Die Dame mit der bemalten Hand“ den Lüdingworther Wissenschaftler Carsten Niebuhr und den muslimischen Forscher Musa al-Lahuri im 18. Jahrhundert zusammentreffen. Nach Lüdingworth sei sie zur Recherche gereist, erzählt Wunicke, nach Indien nicht, das jetzige Elephanta hätte wohl wenig mit der damaligen Anmutung gemein gehabt. Lüdingworth, außerhalb der Kirche, aber sicher auch nicht.

Braunschweiger Raabe-Preis für eine skurrile Geschichte

In der Preis-Sendung kommen noch viele kluge Leute zu Wort. Vielleicht zu viele, und dann doch mit etwas redundanten Bemerkungen. Irgendwann hat man das nun aber auch mal begriffen, wie schön und witzig und hintergründig das ist, den norddeutschen Protestanten, der am exotischen Ort die Aussagen der Bibel überprüfen will, und den moslemischen Astrolabbauer (ein astronomisches Messinstrument) ausgerechnet auf der Insel der Hindutempel aufeinanderzustoßen. Im Zeichen Shivas, des All-Verwirrers, der, folgt man Wunnickes Erlebnis mit Omar und Omar, eben auch solange alles verdrehen kann, bis sich die Menschen im Unverständnis wieder verstehen. Das ist allerdings eine heiter-sympathische Pointe auch in der notgeborenen Männerfreundschaft von Musa und Carsten.

Eine Männerfreundschaft, aus Not geboren

Im Gespräch der Literaturkenner betont Katharina Teutsch die hier nur angedeutete homoerotische Tönung, die sich stärker noch durch die früheren Romane Wunnickes zieht. Dass eine Schriftstellerin bevorzugt männliche Protagonisten wählt, ist vor dem Hintergrund sonstiger weiblicher Quotenwünsche bemerkenswert, behindert aber ihre Fabulierlust offenbar gar nicht.

Hubert Winkels konzentriert sich mehr auf den poetologischen Aspekt, wenn Musa nach den passenden muslimischen Sterbebegleitgeschichten für seinen christlichen Freund sucht, die dieser freilich gar nicht verstehen kann. Und doch wirken sie. „Eine Apologie des Erzählens“, meint Winkels.

Radiosendung ersetzt wegen Corona Preisverleihung im Staatstheater

Zuvor schon hatte der Rechtshistoriker Michael Stolleis in seiner Laudatio einen kurzen Ritt durch das von ihm jeweils mehrfach durchlesene Werk Wunnickes gegeben. Er brachte auch einen der diesmal seltsam wenigen Raabe-Bezüge: Eine „scheue Einsiedlerin“ sei Wunnicke, die sich aus dem Tagesgeschäft eher heraushalte. Das erinnert vielleicht tatsächlich an Raabes meist in Fernperspektive von der Schanz via erinnernden Erzählens ausgeteilte Gesellschaftskritik.

Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth betonte sinnreich, dass der Raabe-Preis nicht bloß der Preisträgerin nützen, sondern vor allem Lust auf Literatur machen solle. Und so vermisste Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue sympathischerweise das große Braunschweiger Lesefest mit u.a. der Nacht der Literatur, die wegen Corona nun nicht stattfinden konnte.

Das gilt besonders auch für die sonst vom Leiter des Literaturzentrums Raabe-Haus, Andreas Böttcher, und den Literatur-Kollegen um Kulturinstitutsleiterin Annette Boldt-Stülzebach so visuell vielfältig aufbereitete Preisverleihung im Staatstheater.

Wünschenswert wäre ein polyglottes Hörspiel mit Musik

Man hat die Entscheidung, diesmal nur im Rundfunk zu produzieren, sicher lange rausgezögert, sonst hätte der medial potente Deutschlandfunk, der den mit 30.000 Euro dotierten Preis mit der Stadt Braunschweig gemeinsam vergibt, vermutlich auch eine etwas buntere Hörshow gezaubert als diese klassische Literaturdiskussion mit Lesung, die in verschiedenen Orten aufgezeichnet werden musste.

Musa und Carsten Niebuhr eignen sich für ein polyglottes Hörspiel mit Musik aller Kulturen (nicht bloß etwas Haydn zum Sendungsschluss), auch ein Theaterstück wäre gut denkbar. Kriegen wir vielleicht noch, nach Corona.

Lese-Tipp: Christine Wunnicke: „Die Dame mit der bemalten Hand“. Berenberg-Verlag, 22 Euro.