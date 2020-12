Goslarer Galerie zeigt skurrile Theaterszenen und Skulpturen

Goslar. Wiebke Steinmetz zeigt in der Goslarer Galerie Stoetzel-Tiedt ihre Scherenschitte mit Pointe und faszinierende Holzskulpturen.

Fällt Ihnen die Corona-Decke auf den Kopf? Ein Harz-Tag ist immer ein bisschen wie Urlaub. Und der nächste Wandertag lässt sich prima mit Kunst verbinden. Galerien dürfen ja öffnen, und in der windschiefen kleinen Galerie Stoetzel-Tiedt an der Abzucht in Goslar lassen sich zurzeit die skurrilen Kunstwelten der Grafikerin und Holzbildhauerin Wiebke Steinmetz entdecken.

Oft aus gebrauchten Holzscheiten schnitzt und arrangiert Wiebke Steinmetz ihre Figuren mit charakteristisch kleinem Kopf. Foto: Andreas Berger Ja, wirklich entdecken, denn man muss genau hinschauen bei ihren filigranen Scherenschnitten, die sie so mit Abstand zur Rückwand in einen Rahmen bannt, dass die Figuren Schatten werfen können. Schon wirken sie ein Stückweit dreidimensional und bilden oft Szenen wie auf der Theaterbühne. Wo auch Hund und Katze Regenschirme tragen In der kleinen Stadt mit den freihändig ausgeschnittenen, also ohne klare Kante und ohne rechten Winkel gebauten Häusern möchte man sofort einziehen. Hier tragen nicht nur die Menschen, sondern auch Hund, Katze und die Enten auf der Telegrafenleitung Regenschirm. Einige balancieren damit auf der Wäscheleine, aber andere haben schon abgehoben und segeln durch die Luft. Ein bisschen fantastisch-verrückt geht es gern in Wiebke Steinmetz’ Wimmelbildern zu. Der Besuch könnte sich auch mit Kindern lohnen. Dass es sich bei der studierten Judaistin und Historikerin um höheren Blödsinn im Sinne Wilhelm Buschs oder Jacques Tatis handelt, wird man gleich gewahr, wenn man sieht, wie die Menschlein eine dünne lange Leiter holen, um am viel zu großen Tisch der Großen mitessen zu können. Herrlich wenn die Figürchen ebenso die Rotweinflasche entern und dabei hereinfallen, nämlich in der Genussdroge schwimmen und irgendwann untergehen. Ein Treppenhaus als Gruß an Jacques Tati Farbe spendiert Wiebke Steinmetz bloß dem Rotwein. Foto: Andreas Berger Gleich serienweise stellen sich Frauen mit Dutt dem Lebenskampf als Radfahrerinnen oder Musikerinnen, unterschätzt die Omas nicht! Das Treppenhaus mit seinen Absätzen für individuelle Lebensgestaltung lässt an das idyllische Pariser Winkelhaus von Tatis „Mon Oncle“ denken. Das sind noch lebenswerte Maßstäbe und Individualität. Und dann sind da diese Schachbrettböden, die der König im Abgang wie eine Schleppe mit sich reißt. Wiebke Steinmetz muss Schachspielerin sein. Das Spiel der Könige – wenn der Monarch matt ist, ist es für alle vorbei. Das Motiv kehrt in ihren Holzarbeiten wieder, wo der König ein welliges Feld zu beherrschen hat. Da hilft die beste Strategie nichts, das Leben läuft anders. Das Drei-Königs-Treffen auf dem Schachbrettsockel stimmt weihnachtlich. Kunst mit Wesen zwischen Mensch und Tier in Braunschweig Faszinierend ihre aus Fundholz geschnitzten Figuren: Große Scheite, kleine Köpfe – der Mensch bildet sich viel ein, ist aber bloß Anhängsel der großen Natur und des ewigen Lebenslaufs. So betreibt Steinmetz ihre Philosophie mit Pointe per Schere und Beitel. Galerie Stoetzel-Tiedt, Abzuchtstraße 4, Goslar, geöffnet Di.-So. 11-13 Uhr sowie Di.-Fr. 15-18 und Sa. 14-17 Uhr.