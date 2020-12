Silvesterandacht im Dom mit Tango und Hänsel und Gretel

Silvester 2020, das ist der Abschied von einem eher schwierigen Jahr. Die Corona-Pandemie und die notwendigen Schutzmaßnahmen haben manche liebe Tradition gebrochen. In solchen Phasen Trost und Mut zuzusprechen, ist Uranliegen der Kirche. Zu Ostern aber waren Gottesdienste ganz verboten. Inzwischen wurden Sicherheitskonzepte erstellt, die es den Gemeinden ermöglichen, in der Weihnachtszeit für ihre Gläubigen da zu sein. Auch am sogenannten Altjahresabend, den der Braunschweiger Dom mit einer musikalischen Abendandacht um 21 Uhr begehen will.

„Unser Silvesterkonzert muss dieses Jahr selbstverständlich entfallen“, sagt Domkantor Gerd-Peter Münden. „An dessen Stelle tritt eine Andacht zum Jahreswechsel mit viel Musik, zu der wir allerdings im Vergleich zu den Vorjahren nur einen Bruchteil der Besucher auf Abstand im Dom positionieren werden. Es greift unser Sicherheitskonzept mit vier Eingängen, Maskenpflicht und Abstand und kostenloser Voranmeldung“, erklärt er am Telefon.

Gesang, Violine, Bandoneon und Klavier: Eine Neuheit im Dom

Eine ganz besondere Besetzung hat er sich eingeladen: Johannes Denhoff, scheidender 1. Konzertmeister des Staatsorchesters Braunschweig, werde ein letztes Mal im Amt im Dom musizieren. Dazu spiele der Solokontrabassist des Staatsorchesters, Christian Horn, auf seinem Bandoneon, „eine Besetzung, wie sie im Dom noch nicht zu hören war“. Sie musizieren zusammen mit Anne Schuldt (Alt) und Münden an Klavier und Orgel Werke von außergewöhnlicher Vielfalt.

Da erklingt Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate e-Moll für Violine neben Gaetano Pugnanis „Praeludio e Allegro“ in der Bearbeitung von Georg Kreißler. Dazu die Alt-Arie „Erbarme dich“ aus Johann Sebastian Bachs „Matthäuspassion“, die berührend den ernsten Charakter mancher Gedanken zum verflossenen Jahr erfasst. Außerdem „Mariae Wiegenlied“ von Max Reger, das der Weihnachtshoffnung Ausdruck gibt.

Tango, Märchenoper und eine Andacht von der Dompredigerin

Stimmungsvoll lassen Sergej Rachmaninows „Vocalise“ und Leonardo di Amicis’ „Vater unser“ die Gedanken schweifen, während „Oblibion“ und „Café 1930“ von Astor Piazzolla die lebensfrohe Melancholie des Tango beschwören. Engelbert Humperdincks romantischer Abendsegen der Schutzengel aus der Oper „Hänsel und Gretel“ beschließt das Programm. Andacht und Lesungen übernimmt Dompredigerin Cornelia Götz.

Wie für alle besonderen Dom-Gottesdienste sei auch für diesen eine kostenlose Platzreservierung via Internet nötig, betont der Domkantor. Unter https://braunschweigerdom.reservix.de/events könne man die Karten zu Hause ausdrucken und mit ihnen zum Gottesdienst kommen. Es gebe keine Karten vor Ort, die bekannten Vorverkaufsstellen sind ebenfalls zurzeit geschlossen. Wer kein Internet hat, möge sich die Karten von einem anderen Internetnutzer unter Angabe des Namens und der Kontaktdaten ausdrucken lassen, bittet Münden.