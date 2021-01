Stefanie Sargnagels Wiener Freakshow

Wiener Schmäh von der derb-frech-morbiden, dabei oft böswitzig ins Groteske überdrehten Art hat die Wienerin, die eigentlich Stefanie Sprengnagel heißt, zum Facebook-Star gemacht. Ihre Statusmeldungen erreichten Kultstatus. Magazin und dem Standard. Ein Text, in dem eine kleine Katze getreten wird, Reportagen über die Bayreuther Festspiele als Alten-Bespaßung mit Fressorgien oder das Münchner Oktoberfest als viehisches Vollsuff-Ritual brachten ihr Shitstorms ein - aber eben auch den Ruhm einer unerschrockenen Gossen-Poetin.

Nun hat sie ihren ersten richtig langen Text vorgelegt. Das Buch „Dicht“ schillert zwischen Roman und Coming-of-Age-Memoir. Der Titel ist Programm. Sargnagel schildert sich als Halbwüchsige auf der ständigen inneren Emigration vor den Zumutungen des mütterlichen Zuhauses und vor allem, der Schule. Diese empfindet sie als ein einziges, elendes, tödlich langweiliges Zwangssystem. Ihre Tage verbringt sie im mehr oder minder sanften Grasrausch mit Freundinnen hauptsächlich beim Abhängen – in Parks, in Kneipen und Wohnungen irgendwelcher Typen. Weltrevolution und Umweltrettung betreiben sie für kurze Zeit bestenfalls halbherzig.

Verlauster Straßenhippie

In ihrem eigenen Sound: „Hatte ich das Vorjahr noch deprimiert in meinem Zimmer verbracht und Tocotronic gehört, befand ich mich nun auf dem besten Weg, ein ideel verballertes Hippiemädchen zu werden. Als verlauster Straßenhippie erlebte man halt doch mehr als als zynischer Indie-Snob. Cool sein und irgendwas darstellen wollen war ein Armutszeugnis.“

Was wäre nun das Bemerkenswert daran? Nun, es ist das Füllhorn schräger, kaputter, durchgeknallter Typen, das dieses kämpferisch ehrgeizlos und mit weit geöffneten Sinnen ins Wiener Grau hineinlebende Gör trifft und zu einem exzentrischen Freundeskreis fügt. Da gibt es den riesenhaften Afrikaner King Mao, der sich für den König des Sudans hält. Den Obdachlosen Friedrich, der die schalen Bierneigen austrinkt und in Gaga-Sentenzen über die Zukunft philosophiert. Den weißen und den schwarzen Herbert, welch letzerer vom Kaffetrinken aggressiv wird. Den Balkankrieg-Veteranen, der mit einer womöglich erfundenen Horrorgeschichte aus dem Einsatz hausieren geht. Der Schauspiellehrer, der oft mitten im Satz minutenlang an die Wand starrt und „denkt“. Oder den spitzfindigen Michi, der sich in Aphorismen ergeht wie: „Ach, ihr lieben Nachkommen, ich bin nur noch ein Vorkommen“ und Fragen stellt wie: „Was ist wahrscheinlicher? Undenkbar wahrscheinlich oder denkbar unwahrscheinlich?“

Orientierungslos

Einen tieferen Sinn hat das alles nicht. Das wäre für Sargnagel wohl das Letzte. Oder anders gesagt: eine sträfliche Verklärung und Verkehrung ihrer Existenz. Es ist eher so eine trashig-traurig-warmherzige Freak-Show, die auf die Heldin eine große ziellose, antibürgerliche Anziehungskraft ausübt und ihr in ihrem orientierungslosen Umherschweifen eine bizarre Nestwärme gibt. Oder, um wiederum mit der Heldin zu sprechen: „Von Dealern, Alkis, Schizophrenen und Lokalbesitzern gab es ein fröhliches Hallo.“

Inwieweit dies Heranwachsen authentisch ist? Wahrscheinlich schon weitgehend. Schön sind die Momente der Verlassenheit und Verletzlichkeit, etwa wenn ein Pseudo-Intellektueller sie sexuell angräbt und dabei „in einer aus Anmache und gleichzeitiger Demütigung“ ihre Körperlichkeit bemängelt. Oder wenn sie kalt und ohne Anhörung von der Schule geworfen wird.

Mädchenhaft

Doch erschöpft es sich auch. Vieles ist im Stil mädchenhaft. Die Episoden reihen sich pointenarm und ohne Spannungsbogen wie in einem Schulaufsatz aneinander: Kehrseite der erzählerischen Ehrgeizlosigkeit. Sargnagels scharfer Witz blitzt nur selten auf. Etwa wenn sich die Mädchen aus Spaß beim schulischen Wettlauf besonders langsam zuckeln und sich dabei anfeuern: „Los, schneller, so schaffen wir es nie in die Hitlerjugend!“ Oder wenn sie bei dem Versuch, einen Job bei einem Imbissstand zu ergattern angibt: „Ich habe einen großen Enthusiasmus für Leberkäse.“ Der lange Atem fehlt ihr noch. Das Buch ist literarisch erstaunlich wenig bemerkenswert. Immerhin: Diese Frau ist – und war immer schon – mit allen Risiken und Nebenwirkungen und gegen jeglichen bürgerlichen Strich sie selbst. Und das nennt man wohl authentisch.