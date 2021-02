Angela Merkel: Sondersendung mit Kanzlerin in der ARD

Berlin In der ARD-Sondersendung "Farbe bekennen" wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel im Anschluss an die "Tagesschau" Fragen stellen.

Am Dienstagabend sendet die ARD im Anschluss an die "Tagesschau" eine 15-minütige Sondersendung. In "Farbe bekennen" wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ab 20.15 Uhr den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker stellen. Das Interview wird bereits um 17.30 Uhr aufgezeichnet.

Thema der Sondersendung sollen die Corona-Pandemie und die Planungssicherheit bei den Impfungen. Außerdem wollen die Journalisten von Angela Merkel (CDU) wissen, wie die Kanzlerin die Bevölkerung weiterhin für die anhaltenden Maßnahmen und Einschränkungen motivieren will. Das geht aus einer Ankündigung des Senders hervor.

Angela Merkel tritt selten in Fernsehformaten auf

Es sind die letzten Monate von Merkels Kanzlerschaft. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie muss Merkel auch viel Kritik einstecken. Vor allem die Opposition ist unzufrieden mit der Politik. Außerhalb von Wahlkämpfen tritt Angela Merkel nur selten in Fernsehformaten auf.

Der anschließende "Amsterdam-Krimi" und das nachfolgende Programm der ARD werden sich wegen der Sondersendung um 15 Minuten verzögern.

In einer früheren Version dieses Artikels haben wir versehentlich gemeldet, dass Angela Merkel am Abend auch in einer ZDF-Sendung Fragen beantworten werde. Das stimmt jedoch nicht. Die Kanzlerin tritt am 2. Februar nur um 20.15 Uhr in der ARD auf. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. (fmg)

