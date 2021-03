"Mank" und "Nomadland" als bester Film nominiert

Die Filmbiografie "Mank" und das Road-Movie "Nomadland" gehen bei den Oscars in der Top-Kategorie für den besten Film ins Rennen.

Zu den weiteren Nominierten in dieser Sparte gehören das Drama "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen" über eine koreanisch-amerikanische Familie, der Gerichtsthriller "The Trial of the Chicago 7", das Musikdrama "Sound of Metal", der Thriller "Promising Young Woman" mit der britischen Schauspielerin Carey Mulligan, das Familiendrama "The Father" sowie "Judas and the Black Messiah". Das gab die Oscar-Akademie am Montag bekannt. Hollywoods höchste Auszeichnungen sollen am 25. April verliehen werden.

