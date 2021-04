Anne Will grillt Annalena Baerbock - Grünen-Chefin schlagfertig

Berlin. Ist Annalena Baerbock grüne Kanzlerkandidatin geworden, weil sie eine Frau ist? Bei Anne Will musste sie sich harten Fragen stellen.

Anne Will "grillt" Baerbock - So reagiert die Grünen-Chefin

Annalena Baerbock ist die erste grüne Kanzlerkandidatin - am Sonntagabend war sie bei "Anne Will" zu Gast

Immer wieder stellte die Moderatorin die gleichen Fragen, doch Baerbock reagierte schlagfertig

Inhaltlich konnte die Grünen-Chefin punkten - auf Twitter sorgt Baerbocks Auftritt für Diskussionen

Vergangene Woche ist Annalena Baerbock den ersten großen Schritt auf dem Weg ins Kanzleramt gegangen: Sie ist als erste Kanzlerkandidatin der Grünen nominiert worden. Doch nach der Euphorie dieser Entscheidung stehen jetzt die Niederungen des Bundestagswahlkampfes an. Und die sehen zum Beispiel so aus: ein Auftritt bei "Anne Will", bei dem die Gastgeberin durchaus harte Fragen stellt.

"Anne Will": Diese Gäste waren am Sonntag dabei:

Annalena Baerbock, Grünen-Politikerin

Gabriel Felbermayer, Wirtschaftswissenschaftler

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Richterin

Viola Priesemann, Physikerin

Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler

Diese sind möglich, weil Baerbock bei allem frischen Wind natürlich auch offene Flanken mitbringt. Ist sie zum Beispiel nur Kandidatin ihrer Partei geworden, weil sie eine Frau ist? "Natürlich hat die Frage von Emanzipation eine Rolle gespielt", räumte Baerbock ein. Sowohl sie als auch Robert Habeck hätten sich die Kanzlerkandidatur zugetraut.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock musste sich bei "Anne Will" harte Fragen gefallen lassen. Foto: NDR/Wolfgang Borrs

Das Geschlecht als zentraler Faktor bei der K-Entscheidung: Das spricht einerseits für die Grünen, die damit ihren eigenen gesellschaftlichen Idealen treu bleiben. Andererseits schwächt es auch Baerbocks Position, zumal sie – wohl auch aus Rücksicht auf das Team mit Habeck – nicht klar sagen wollte, was sie besser macht als ihr Co-Parteichef.

Annalena Baerbock: Keine Regierungserfahrung – ein Problem?

Allerdings könnte sich dieser Faktor im Wahlkampf verflüchtigen. Was aber bleiben wird, ist ein anderes Problem: Annalena Baerbocks fehlende Regierungserfahrung. Damit ging sie auch bei Anne Will offensiv um. Ihre Verteidigungslinie: Erstens könne das auch eine Stärke sein, der besagten frischen Wind erst ermöglicht. Und zweitens habe sie ja eine Partei hinter sich, die regieren könne – und Robert Habeck neben sich, der ja auch Regierungserfahrung habe.

Baerbock wird die Kritik dennoch noch viele Male hören. Der politische Gegner hat sie bereits aufgegriffen: Armin Laschet und auch Olaf Scholz haben beide auf ihre mangelnde Regierungserfahrung verwiesen. Auch interessant: Anne Will verpasst Chance - Merkel kritisiert Laschet

Allerdings wirkt Baerbocks Entgegnung robust. "Wenn Regierungserfahrung alles ist, könnte die Groko ja weiter machen", stellte sie bei Anne Will fest. Entscheidend wird sein, inwieweit die Wählerinnen und Wähler diesem Argument folgen. Die Chancen dafür stehen nach der bleiernden Zeit der großen Koalition, die ja für maximale Regierungserfahrung steht, nicht schlecht.

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Konrad Adenauer (*5. Januar 1876, † 19. April 1976) war der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er bekleidete das Amt von 1949 bis 1963, galt als Vater des Wiederaufbaus nach dem Krieg. Der Bundeskanzler ist in Deutschland die politisch mächtigste Figur. Wir zeigen alle Amtsinhaber seit der Gründung der Bundesrepublik. Foto: imago/Sven Simon / IMAGO

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Von 1951 bis 1955 war Adenauer zudem Außenminister und ließ in dieser Funktion vor allem die Beziehungen zu Frankreich und den USA wieder aufleben. Adenauer war Mitbegründer der CDU und ab 1950 für 16 Jahre Parteichef. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Ludwig Erhard (*4. Februar 1897, † 5. Mai 1977) war von 1963 bis 1966 Bundeskanzler. Zuvor hatte er 14 Jahre an der Spitze des Wirtschaftsministeriums gestanden und das Wirtschaftswunder maßgeblich mit angeschoben. Foto: imago/Sven Simon / IMAGO

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Als Kanzler blieb er in vielen Fragen glücklos und trat schon nach etwas mehr als drei Jahren zurück. Auch den CDU-Vorsitz hatte er nur kurz inne: von März 1966 bis Mai 1967. Foto: AP Content / picture alliance/AP

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Kurt Georg Kiesinger (*6. April 1904, † 9. März 1988) wurde 1966 nach acht Jahren als baden-württembergischer Ministerpräsident ins Kanzleramt gewählt. Er war der erste Kanzler, der mit einer Großen Koalition regierte. Seine Amtszeit war die kürzeste aller bisherigen Kanzler. Foto: dpa Picture-Alliance / AP / picture alliance / AP Photo



Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Bei der Bundestagswahl 1969 blieb seine CDU zwar stärkste Kraft, musste die Regierung aber an eine sozialliberale Koalition abtreten. Kiesinger ging die FDP nach deren Absage an die CDU hart an und wurde dafür harsch kritisiert. Auch seine Vergangenheit als NSDAP-Mitglied wurde immer wieder kritisch beäugt. Foto: imago/Sven Simon / IMAGO

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Willy Brandt (*18. Dezember 1913, † 8. Oktober 1992) war der erste Bundeskanzler aus den Reihen der SPD, deren Vorsitzender er von 1964 bis 1987 war. Im Kabinett Kiesinger war er zuvor als Außenminister und Vizekanzler tätig, bis 1957 war er Regierender Bürgermeister von Berlin gewesen. Foto: imago/Sven Simon / IMAGO

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD In seiner Zeit als Kanzler von 1969 bis 1974 sorgte Brandt vor allem für eine Annäherung an die Staaten des damaligen Ostblocks – eine erste Entspannung in Zeiten des Kalten Kriegs. Foto: Guenay Ulutuncok / © epd-bild / Guenay Ulutuncok

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Weltberühmt wurde sein „Kniefall von Warschau“ am 7. Dezember 1970 am Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos , mit dem er in der polnischen Hauptstadt um Vergebung für die NS-Verbrechen bat. Für seine Entspannungspolitik erhielt der Brandt 1971 den Friedensnobelpreis. Wegen der Affäre um den Kanzleramtsspion Günter Guillaume trat er im Mai 1974 zurück. Foto: Keystone / © epd-bild / Keystone

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Helmut Schmidt (*23. Dezember 1918, †10. November 2015) übernahm ab 1974 für acht Jahre den Chefposten im Kanzleramt. Zuvor der SPD-Politiker von 1969 bis 1972 Verteidigungsminister, danach für zwei Jahre Finanzminister. In seine Amtszeit fielen einige wirtschaftliche Krisen, denen er unter anderem mit der Gründung des „Weltwirtschaftsgipfels“ begegnete. Foto: imago/Sven Simon / IMAGO



Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Im Kampf gegen die RAF-Terroristen setzte der Mann mit der Zigarette ab 1975 auf eine unnachgiebige Linie, die ihm vor allem Kritik der Opfer-Familien einbrachte. Sein in Schmidts eigener Partei hoch umstrittenes Engagement für den „Nato-Doppelbeschluss“, der die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland als Gegengewicht zur sowjetischen Nuklearmacht vorsah, ließ die sozialliberale Koalition schließlich zerbrechen. Foto: dpa Picture-Alliance / Klaus Rose / picture alliance / Klaus Rose

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Helmut Kohl (*3. April 1930, †16. Juni 2017) absolvierte die bislang längste Amtsperiode als Bundeskanzler: von 1982 bis 1998. Zuvor, von 1969 bis 1976, hatte der CDU-Politiker als Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz regiert. In den Siebzigerjahren war Kohl mitverantwortlich für einige Kursänderungen in der CDU, deren Vorsitzender er von 1973 bis 1998 war. Foto: imago/Sven Simon / IMAGO

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD In seine Kanzlerschaft fiel die deutsche Wiedervereinigung, er gilt bis heute als „Kanzler der Einheit“. In der Kritik stand er am Ende seiner politischen Laufbahn wegen der CDU-Spendenaffäre, die ihn letztlich auch den Ehrenvorsitz seiner Partei kostete. Foto: dpa Picture-Alliance / Stephanie Pilick / picture-alliance/ dpa/dpaweb

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Gerhard Schröder (*7. April 1944) wurde 1998 nach acht Jahren als niedersächsischer Ministerpräsident zum Bundeskanzler gewählt. Der Sozialdemokrat blieb bis 2005 im Amt und an der Spitze der ersten rot-grünen Bundesregierung. Seine Regierung schickte erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder deutsche Soldaten in einen bewaffneten Konflikt – zur Befriedung des Kosovo. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Seine zweite Amtszeit „verdiente“ sich Schröder vor allem mit dem Krisenmanagement beim Elbe-Hochwasser 2002. Aus seiner Kanzlerschaft ging die Agenda 2010 hervor, aus der vor allem die „Hartz-Reformen“ bekannt sind. Die Agenda war seiner Zeit so umstritten und brachte ihm so viel Widerstände ein, dass er für 2005 eine vorgezogene Bundestagswahl ansetzte, die Rot-Grün verlor. Foto: imago/Jürgen Eis / IMAGO



Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Mit Angela Merkel (*17. Juli 1954) kam 2005 die erste Frau an die Spitze der Bundesregierung. Zunächst regierte die Christdemokratin von 2005 bis 2009 in einer Großen Koalition mit der SPD, nach der Wahl 2009 mit einem Bündnis aus CDU und FDP – und seit 2013 wieder mit der SPD. Foto: REUTERS / POOL New / REUTERS

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Zuvor hatte sie als Ministerin für Frauen und Jugend (1991 bis 1994) sowie als Umweltministerin (1994 bis 1998) gearbeitet. Seit April 2000 ist Merkel Bundesvorsitzende der CDU. Foto: Jörg Sarbach / dpa

Adenauer bis Merkel: Die Kanzler der BRD Nach dem Ja zur Großen Koalition ist Merkel am 14. März, sechs Monate nach der Bundestagswahl, zum vierten Mal wiedergewählt worden. In einem Weißen Blazer (bei den ersten Ernennungen trug sie einen schwarzen Blazer) legte sie Eidesformel ab. Foto: Soeren Stache / dpa

So reagiert Baerbock auf die Kritik von Klimaaktivisten

Im Idealfall wird es Baerbock ohnehin gelingen, die Debatte aufs Inhaltliche zu lenken. Hier wirkte die grüne Kandidatin fit. Das 1,5-Grad-Ziel will sie vor allen in den Bereichen Verkehrspolitik, Lebensmittelherstellung, Industrie und Wohnen erreichen. "Für all diese Bereiche braucht es klare Regeln – man kann auch Verbote dazu sagen."

Klimaaktivisten und manchem Ur-Grünen geht das noch recht vage grüne Programm trotz solcher Ankündigungen nicht weit genug. Bemerkenswert, wie deutlich sich Baerbock gegen solche Kritik wendet: Es reiche nicht, nur Wünsche zu formulieren, argumentierte sie. Stattdessen müsse man Mehrheiten organisieren, um die Realität ändern zu können.

Baerbock bei "Anne Will": Zuschauer üben Kritik auf Twitter

Auf Twitter musste sich Anne Will die Kritik der Zuschauer gefallen lassen. Vielen missfiel die Härte und Penetranz bei den Fragen nach der Rolle des Geschlechts bei der Wahl zur Kanzlerkandidatin, aber auch nach der fehlenden Regierungserfahrung Baerbocks - gerade nach Wills Interview mit Angela Merkel, in dem viele Zuschauerinnen und Zuschauer Wills Fragestil als zu lasch empfunden hatten.

Annalena Baerbock muss sich von Anne Will penetrant fragen lassen, ob sie wegen ihres Geschlechts Kanzlerkandidatin geworden ist. Habe ich was verpasst oder haben wir seit 16 Jahren keine Bundeskanzlerin? Und vor allem haben wir keine anderen Probleme in Deutschland? pic.twitter.com/KjVJC6fGTS — Sven Christian Seele🌻🏳️‍🌈🇪🇺 (@svenseele) April 25, 2021

In einer Sache stärkten Twitter-Nutzer der Moderatorin aber auch den Rücken: als der frühere FAZ-Herausgeber und Publizist Hugo Müller-Vogg gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stichelte, Baerbock sei eine zu große Plattform und zu viel Sendezeit gewährt worden. In dieser Woche hätten CDU und Grüne ihre Kandidaten nominiert, aber nur "eine Kandidatin bekommt bei @annewill heute einen 22-minütigen Soloauftritt. #ÖRR wie er leibt und lebt. Noch Fragen?", twitterte er.

Anne Will konterte ebenfalls via Twitter: "Ja! Ich hätte noch eine Frage: Welcher Kanzlerkandidat hat unsere Einladung nicht angenommen?" Ob Will damit auf Armin Laschet oder auf Olaf Scholz anspielte, ist unklar. Es ist ungewöhnlich, dass Gastgeber die Absagen ihrer angefragten Gäste kommentieren.

In dieser Woche haben @CDU und @Die_Gruenen ihre Kanzlerkandidaten nominiert. Eine Kandidatin bekommt bei @annewill heute einen 22-minütigen Soloauftritt. #ÖRR wie er leibt und lebt. Noch Fragen? — Dr. Hugo Müller-Vogg (@HugoMuellerVogg) April 25, 2021

"Anne Will": Das Fazit

Am Ende zeigte die Ausgabe von "Anne Will" am Sonntag, was für die Grünen unter der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zentral ist: Die Partei soll anschlussfähig sein, die Mitte der Gesellschaft ansprechen. Man müsse 20 Prozent und mehr erreichen, forderte Baerbock. "Was wäre die Alternative? ‚Ich als Grüne übernehme keine Verantwortung, soll die Groko weitermachen‘?!"

Die große Frage wird sein, ob Baerbock diesen pragmatischen Kurs bis zur Bundestagswahl ungestört wird fahren können. Kommt am Ende doch ein Veggieday-Vorschlag oder eine weitere Einfamilienhaus-Debatte, die ebendiese Mitte verschrecken könnte? Ohne solche Querschüsse stehen die Chancen für Annalena Baerbock ziemlich gut.

Sie haben die Sendung mit Annalena Baerbock verpasst? Hier geht es zur Ausgabe von "Anne Will" in der ARD-Mediathek.

