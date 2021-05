ESC 2021: Finale hat begonnen – Lauterbach kritisiert Live-Publikum

Best of Eurovision Song Contest: Was den ESC besonders macht

Best of Eurovision Song Contest: Was den ESC besonders macht

Zur Stunde läuft das Finale des Eurovision Song Contest in Rotterdam

26 Interpreten treten bei dem TV-Spektakel gegeneinander an

Alle Infos und aktuelle Entwicklungen der Show im Überblick

Ein Jahr lang musste der Eurovision Song Contest wegen der Corona-Pandemie aussetzen. Für viele Fans des Musikevents einen quälende Zwangspause. Doch an diesem Samstagabend sind nun endlich alle Scheinwerfer und Fernsehkameras auf Rotterdam gerichtet. Das größte TV-Musikspektakel der Welt hat begonnen.

Der musikalische Wettbewerb findet zum 65. Mal statt. Beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) werden insgesamt Interpreten aus 26 Ländern auftreten. Um 21.00 Uhr startete die Show in der Rotterdamer Ahoy-Halle vor rund 3500 Fans. Die größte Fanbasis sitzt aber zuhause: An den Bildschirmen werden bis zu 200 Millionen Zuschauer erwartet.

Für Deutschland tritt mit der Startnummer 15 der Sänger Jendrik mit dem Anti-Hass-Lied „I don't feel hate“ an. Bei den Buchmachern hatte der 26-Jährige aus Hamburg zuletzt wenig Chancen. Zum 23. Mal kommentiert der ARD-Journalist und Musikexperte Peter Urban (73) für Zuschauer des Ersten das Finale.

ESC 2021: Das erwartet die Zuschauer beim TV-Spektakel

Die Zuschauer erwartet eine Show der Superlative mit vielen guten Nummern und einigen Favoriten: Musikalisch stark ist Gjon's Tears aus der Schweiz mit seiner Ballade „Tout l'Univers“ – ähnelt aber sehr dem ESC-Sieger von 2019, dem Niederländer Duncan Laurence („Arcade“).

Ebenfalls fast ohne Technik-Effekte kommt die Französin Barbara Pravi aus. Sie ist in aller Einfachheit elegant und raffiniert und erinnert an Edith Piaf. Ihr Chanson „Voilà“ könnte Zuschauer und Jurys umhauen. Malta dagegen bringt Frauen-Power im Glitzerlook – und wie: Destiny ist mit ihrem Power-Pop und Superstimme Liebling der Buchmacher. Aber hohe Werte erzielt auch Hardrock aus Italien, Måneskin mit „Zitti e Buoni“.

Wegen Corona-Fall – ein Land muss per Video am ESC teilnehmen

Natürlich fehlt auch bei dieser Ausgabe des ESC nicht die Dramatik: Lichteffekte, Videos, Dampf und Feuerwerk, schwebende Bühnen, aufpeitschende Beats und akrobatische Tänzer. Und fürs Auge gibt es genug. Allein fünf Länder schicken Frauen im Silber-Glitter-Look mit knappen Kleidchen auf die Bühne.

Der vielleicht spannendste Auftritt des Abends kommt aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Ukraine. Aufpeitschender Elektro-Folk, der sich überraschend hoch platzieren könnte. Mit einer rhythmischen Soul-Nummer geht Jeangu Macrooy für Gastgeber Niederlande ins Rennen. Auch dieses Mal lässt die Corona-Pandemie das Event nicht unberührt: Island kann wegen eines Infektions-Falls im Team nur mit einem Video teilnehmen.

Jendrik Sigwart tritt beim ESC 2021 in Rotterdam für Deutschland an. Foto: dpa

Eurovision Song Contest: Deutschland wird wohl kaum gewinnen

Dem deutschen Beitrag werden kaum Chancen eingeräumt. Jendriks fröhlicher Anti-Hass-Song mit Ukulele wird wahrscheinlich von der Hardrock-Gewalt aus Finnland direkt im Anschluss überrollt.

Nach dem Auftritt aller 26 Acts können die Fernsehzuschauer in Europa ihr Votum abgeben, die Fach-Jurys haben bereits am Vorabend Punkte vergeben. Am Ende gewinnt der Song mit den meisten Punkten. Zuschauer können per Telefon, SMS und App ihre Stimme abgeben, aber nicht fürs eigene Land stimmen. Der Sieger wird gegen 1.00 Uhr Sonntagfrüh feststehen.

Corona-Pandemie: Lauterbach kritisiert ESC für Live-Publikum

Der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kritisierte vor dem ESC-Finale die Anwesenheit des Live-Publikums als ein falsches Signal. „Konzerte mit 3500 Zuschauern können wir uns noch nicht leisten, dafür ist es noch zu früh“, sagte der SPD-Politiker im Gespräch mit „ZDFheute“. Es zeichne „ein falsches Bild“ davon, wo man in der Pandemie aktuell stehe.

Die Show findet allerdings unter strikten Bedingungen statt. Alle Besucher müssen ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen, genauso wie Künstler und Mitarbeiter. Lauterbach sieht allerdings im Sommer noch keine Möglichkeiten für Konzerte in Innenräumen – im Freien sei dies hingegen schon möglich.

Moderatorin Barbara Schöneberger scherzte bereits in der ARD-Aufwärmshow „Countdown für Rotterdam“ über die Corona-Lage: „Ich hab gerade mal die aktuelle Gesetzeslage nochmal für Sie rausgesucht: Also, Sie dürfen im Freien mit sieben Geimpften aus 18 genesenen Haushalten und bis zu 21 getesteten Kindern unter 14 Jahren gucken – bei einer Inzidenz über 150 allerdings nur in Schwarzweiß. Da gehts doch in der Ahoy-Arena in Rotterdam schon ein bisschen unkomplizierter zu. Da sind 3500 Leute am feiern.“

(fmg/dpa)