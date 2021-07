Zauberhaftes Blütenreich in neuer Burgplatz-Opern-Besetzung

An diesem gewitterdräuenden Sonntagnachmittag erfasst der Wind die in die Luft geworfenen Papierblüten mit sanfter Böe und verteilt sie bis in die ersten Zuschauerreihen. Ein zauberhafter Effekt für Madama Butterflys arrangierte Hochzeit mit dem US-Soldaten Pinkerton, die sie ganz ernst nimmt, er aber nicht. Haus-Tenor Kwonsoo Jeon, bei der Premiere erkrankt, zeigt ihn regiegemäß als großspurigen Siegertypen, der erst ganz am Ende, bei seiner Rückkehr aus Amerika, begreift, wie sehr die kleine Japanerin ihn geliebt hat. Da wird er ganz kleinlaut und versteckt sich lieber.

Verlassene Geisha rührt Publikum auf Braunschweigs Burgplatz

Und Jelena Bankovic als seine neue amerikanische Frau treibt ihn mit strenger Mimik an, nun wenigstens so viel Anstand zu besitzen, sich zu bekennen und um das gemeinsame Kind zu kümmern. Sie spielt das sehr prägnant, viel Töne hat ihr Puccini nicht gegönnt.

Haustenor Kwonsoo Jeon überzeugt mit Geschmeidigkeit und Strahlkraft

Dagegen hat Pinkerton nach der Umarbeitung der Oper noch eine Reue-Arie dazubekommen: „Leb wohl mein Blütenreich“, die Jeon mit wunderschön aufblühendem Bogen singt. Sein stets ungefährdeter Tenor gefällt mit schöner Geschmeidigkeit und Strahlkraft. Manchmal neigt er zu kleinen Schluchzern, die mehr Gefühl offenbaren, als Regisseurin Andrea Schwalbach dem Draufgänger sonst zugesteht.

Staatsorchester Braunschweig spielt gegen den Klimawandel an

Zachariah N. Kariithi gibt ihm als alternierende Besetzung des Konsuls Sharpless mit klangprächtigem Bariton Widerworte. Und Izabela Matula als eine von drei Butterflys, die sich auf dem Burgplatz abwechseln, betont mit besonders kraftvoll aufgehendem, geradezu dramatisch akzentuiertem Sopran die moralische Überlegenheit der Betrogenen, die sich in ihrem Liebestraum verfangen hat und zuletzt verzweifelt den Tod sucht.

Einige Plätze in den Aufführungen sind noch frei

Ensemble, Chor und Staatsorchester unter Srba Dinic machen auch diese Nachmittagsvorstellung zum emotionalen Musikdrama. Das Gewitter entlädt sich passgenau nach dem Applaus. Zur Abendvorstellung (in neuer Besetzung der Hauptrollen) dürfte alles wieder im Lot sein. Bei solchem Ensuite-Sondereinsatz ist es bedauerlich, dass doch einige Plätze frei bleiben. Opernfreunde, zugreifen, es lohnt!

