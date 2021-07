Mit Wagner und Beethoven im Braunschweiger Biergarten

In knapp zwei Wochen öffnet das Mekka aller Wagnerianer nach einjähriger Corona-Pause wieder seine Pforten, das vom Meister selbst entworfene Bayreuther Festspielhaus. Der Braunschweiger Richard-Wagner-Verband fachte die Festspiel-Vorfreude jetzt mit einer Matinee im Wolters-Applaus-Garten an: Mit der Lesung einer Novelle, die selbst manchem Wagnerianer bisher unbekannt gewesen sein mag: „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“.

Der Komponist höchstselbst schrieb sie 1840 in Paris, wo seine Karriere zu versanden drohte. Der 27-Jährige war nach Kapellmeisterjobs in Königsberg und Riga auf der Flucht vor Gläubigern in Paris gelandet und fand hier kein Gehör für seine konventionssprengenden Schöpfungen wie den „Fliegenden Holländer“. Seine Galligkeit darüber kommt in der „Pilgerfahrt“ zum Ausdruck, aber auch Wagners Anmaßung, dass die musikalische Entwicklung sich in seinem Schaffen vollenden werde, über die Vorstufe Beethoven hinweg.

Ein snobistischer Engländer stört Wagners Pilgerfahrt

Reichlich bedient der stets auch politisierende Tonkünstler die im 19. Jahrhundert aufkommenden Klischees von der „Tiefe“ und dem „heiligen Ernst“ deutscher Kunst und deutschen Wesens, denen er in der „Pilgerfahrt“ die Oberflächlichkeit und den Snobismus eines vorsichtshalber nicht französischen, sondern englischen Musikliebhabers entgegenstellt. Dabei setzt der Autor durchaus gekonnt ironische Pointen – außer wenn es um sein Alter Ego, den Erzähler, geht.

Der macht sich um 1830 aus der Provinz, „wo Not und Sorge die Schutzgöttin des deutschen Musikers sind“, auf Richtung Wien, weil ihm plötzlich aufgegangen ist, dass der überirdisch große Beethoven ja tatsächlich noch auf Erden weilt.

Wagner lässt Beethoven erklären, was er selbst später erfüllen wird

Auf dem Weg zur erhofften Audienz begegnet der arme, aber aufrechte Musikus immer wieder einem englischen Adligen mit demselben Ziel. Der wirft mit Goldstücken um sich, ist aufdringlich und hat, als sie der ergraute Beethoven endlich empfängt, nichts Besseres zu tun, als diesem eine eigene Komposition vorzulegen, um gleich darauf nach Italien weiterzuziehen – zu Rossini, für Wagner die Personifikation bloßer Unterhaltungskunst, „überzuckerter Langeweile“. Dem englischen Snob ist’s gleich, Hauptsache prominent.

Wagners Erzähler aber kniet voller „glühendem Enthusiasmus“ vor dem ertaubten Genius, der daraufhin seine tiefste Erkenntnis mit ihm teilt: dass die Instrumente die „Urorgane der Schöpfung und der Natur“ repräsentierten und den „Kampf der Urgefühle“ trefflich abbilden könnten. Damit aber Musik sich vollende, bedürfe es der menschlichen Stimme als Stimme des Herzens, ihres „bestimmten und klaren Charakters“, um „die unbestimmte Ahnung des Höchsten, zum göttlichen Bewusstsein umgewandelt, in sich zu fühlen“. Beethovens Neunte wird so en passant zur Vorstufe des Wagnerschen Gesamtkunstwerks erklärt.

Jonas Mohr spielte Appetithappen von Wagner und Beethoven am Klavier

Der Staatstheater-Schauspieler Götz van Ooyen las das gekonnt modulierend, sich in den Erzähler einfühlend und doch eine gewisse Distanz durchscheinen lassend. Jonas Mohr, Wagner-Verbands-Stipendiat 2019 und Klavierstudent an der Musikhochschule Hannover, brachte am E-Piano Appetithappen von Wagner und Beethoven ein. Die Matineegäste dürften nun zwar nicht Beethoven, aber ihren Wagner noch besser kennen, im Guten wie im Schlechten.

Am 30. August geht es in einem Vortrag der Publizistin Steffi Böttger im Johannis-Gemeindesaal um Wagners reale Wanderungen u.a. in den Alpen.

