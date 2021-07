TU Braunschweig – politisch tote Hose?

Eine Stadt in Buchform – da denken wir an: Lübeck? Warum? Weil ein etwas dandyhafter Spross dieser stolzen Hansestadt einst einen ziemlich unverblümten Roman darüber geschrieben hat. Es dürfte nicht übertrieben sein, wenn man vermutet: Die ganze Stadt hat ihn gelesen, die halbe Stadt war beleidigt. Weil vor allem diverse Honoratioren den Verdacht hatten, darin in camouflierter Form karikiert worden zu sein. Womit nicht wenige Recht hatten.

Jetzt Braunschweig. Nun ja. Hat leider mal wieder Pech, das habe ich damals schon in meiner Rezension festgestellt. Wird sicher nicht eingeschrieben in die Literaturgeschichte wie weiland Lübeck. Der Roman, um den es geht, heißt „Leere Herzen“, spielt 2025 und wurde verfasst von Star-Autorin Julie Zeh. Eine Dystopie, in der es um eine Agentur geht, die Selbstmordwillige zu Selbstmordattentätern quasi fortbildet. Mitten in Braunschweig.

Braunschweig kommt schlecht weg

Und da könnte man nun ein bisschen beleidigt sein. Nicht als irgendein besonderer Braunschweiger. Solche kommen darin sowieso nicht vor. Sondern als Braunschweiger an sich. Weil: Die Stadt kommt schlecht weg. Das gesamt-kommunale Beleidigtsein blieb aber bisher aus. Das hat viele Gründe, über die nachzudenken sich lohnte. Einer davon ist: Frau Zeh hat sich für Braunschweig überhaupt nicht interessiert. Hat null recherchiert über die Stadt. Der einzige Grund, warum sie sie zum Schauplatz erkor: Eine austauschbare, unansehnliche mittelgroße deutsche Stadt sollte es sein. Hätte auch Kassel sein können oder Bielefeld.

„Eine Uni – ein Buch“ ist ein Projekt der TU Braunschweig. Gut. Warum soll eine hochkarätige Intellektuellenschmiede uns nicht mal mittels eines Unterhaltungsromans dazu anregen, über die eigene Stadt nachzudenken? Doch wie schwer daraus tatsächlich Funken zu schlagen sind, die über die TU hinaus in die Öffentlichkeit fliegen, bewies die erste interdisziplinäre Diskussion mit Lehrkräften der Uni.

Kein Verständnis für die Architektur

Wenn man davon absieht, dass es natürlich im akademischen Raum immense Meinungen zu politischen Dystopien à la Zeh gibt, bleibt zweierlei festzuhalten: Die Urbanistik-Professorin Vanessa Miriam Carlow monierte mit mildem Verständnis für die Autorin, die im Gegensatz zu Max Frisch kein Architekturstudium absolviert habe, mangelnde Kenntnis der architektonischen Qualität der Hochhäuser am Hauptbahnhof und des Atrium-Bummelcenters. Nun ja, denkt da der zweifelnde Laie, sie hängen halt sehr an ihrem Übervater Friedrich Wilhelm Kraemer, die Braunschweiger Architekten.

Den zweiten Punkt machte die Politikwissenschaftlerin Anja P. Jakobi. Der Roman, dessen Thema die mangelnde Beteiligung der Bürger an der Demokratie sei, hätte eben nicht in Bielefeld spielen können, weil in der dortigen Universität ein politisch viel aktiveres Klima herrsche als an der TU Braunschweig mit ihrem „ökonomistischen Bildungsbegriff“. Auch das hat Frau Zeh sicher nicht bedacht, aber es wäre zu diskutieren. Also los, Braunschweig!

