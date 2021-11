Sachsen-Anhalt gibt Kulturgüter an Guatemala und Mexiko zurück

Fr, 05.11.2021, 17.34 Uhr

Das Land Sachsen-Anhalt gibt Kulturgüter an Guatemala und Mexiko zurück. Die 13 Artefakte wurden wurden auf einem Grundstück in Klötze entdeckt und vermutlich von Raubgräbern verkauft. IMAGES AND SOUNDBITES