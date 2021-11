"The Bridge": Sting stellt sein neues Album vor

Mi, 17.11.2021, 07.13 Uhr

Übergänge zwischen Beziehungen, Leben und Tod, krank und gesund sein: Darüber geht es im neuen Album von Pop- und Rock-Ikone Sting, das am Freitag nach der Pandemie-Pause erscheint. In einem Gespräch mit AFP erzählt der 70-Jährige, was ihn bewegt und inspiriert hat.