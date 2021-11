Spahn kritisiert Weihnachtsmärkte in vierter Corona-Welle

Fr, 26.11.2021, 11.32 Uhr

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Öffnen von Weihnachtsmärkten in der vierten Corona-Welle in Deutschland kritisiert. Die Charité sei "voll" und gleichzeitig gebe es Geselligkeit auf Märkten, sagte Spahn mit Blick auf die Lage in Berlin.