Videografik: Josephine Baker - Tanzstar der 1920er-Jahre

Mo, 29.11.2021, 12.48 Uhr

Die US-französische Künstlerin Josephine Baker ist die erste schwarze Frau, die in der französischen Ruhmeshalle Panthéon in Paris geehrt wird. Sie wurde unter anderem mit ihren halbnackten Charleston-Darbietungen in den 1920er-Jahren bekannt. Im Zweiten Weltkrieg unterstützte sie den französischen Widerstand, später die US-Bürgerrechtsbewegung.