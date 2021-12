Hans Zimmer wieder für Golden Globe nominiert

Star-Komponist Hans Zimmer (64) könnte eine weitere Golden-Globe-Trophäe gewinnen. Der gebürtige Frankfurter holte mit seiner Komposition für das Science-Fiction-Drama "Dune" seine 14. Nominierung in der Sparte "Beste Filmmusik".

Zwei Globes hat er schon, 1995 für "König der Löwen", 2001 für "Gladiator". Mit Zimmer sind vier weitere Kandidaten im Rennen. Die Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" von Regisseurin Maria Schrader schaffte es nicht in die Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film".

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit jeweils sieben Nominierungen zählen die Dramen "Belfast" und "The Power of the Dog" zu den Favoriten im Rennen um die Golden Globes. Auch das Spielberg-Musical "West Side Story", die Tragikomödie "Licorice Pizza", die Satire "Don't Look Up" und das Sportdrama "King Richard" haben mehrere Gewinnchancen.

Die Nominierungen für die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden am Montag bekanntgegeben.

Zu den Schauspielern, die für einen Globe nominiert sind, zählen unter anderem Lady Gaga ("House of Gucci"), Kristen Stewart ("Spencer"), Nicole Kidman und Javier Bardem in "Being the Ricardos" und Denzel Washington ("Macbeth").

Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 9. Januar verliehen werden. Das Format der 79. Preisvergabe ist allerdings noch offen. Der kleine HFPA-Verband war in diesem Jahr wegen mangelnder Diversität und Intransparenz unter heftige Kritik und Reformdruck geraten. Der Haussender NBC, der die Gala seit 1996 ausstrahlte, will 2022 keine TV-Show ausrichten. Globe-Anwärter könnten der normalerweise starbesetzten Preisvergabe fernbleiben.

© dpa-infocom, dpa:211213-99-367855/5