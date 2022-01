Ulli Kinalzik wurde 1939 im polnischen Grabow (bis 1945 Altenwerder) geboren. Ausgebildet an der Berliner Max-Reinhardt-Schule, erhielt er sein erstes Engagement am Staatstheater Kassel, spielte an diversen anderen Bühnen. Bekannt wurde er vor allem durch Rollen in Krimi-Serien wie „Der Kommissar“, „Derrick“, „Der Alte“, „Ein Fall für zwei“, „Der Fahnder“.