"Wetten, dass..?": Neue Sendungen mit Gottschalk geplant

Für das "Wetten, dass…"-Comeback mit Thomas Gottschalk schalteten am Samstagabend viele den Fernseher an.

"Wetten, dass..?" wird sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr auf Deutschlands Fernsehbildschirme zurückkehren. Das bestätigte der Sender ZDF am Montag in Mainz: "Thomas Gottschalk wird auch 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe der ZDF-Erfolgsshow moderieren."

"Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte von 'Wetten, dass..?' weiterzuschreiben', sagte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann. Ab sofort seien jegliche Wettideen herzlich willkommen.

Die nächste Ausgabe sei für Herbst angesetzt. Austragungsort und Sendedatum würden allerdings erst in den kommenden Monaten veröffentlicht.

"Wetten, dass..?": Jubiläumssendung war voller Erfolg

Nach einer langen Pause gab es bereits im November 2021 eine Sonderausgabe. Über 14 Millionen Menschen sahen die Jubiläumssendung. Die Resonanz bezeichnete Heidemann als "überwältigend".

Thomas Gottschalk führte von 1987 bis 2011 mit einer Unterbrechung von 1992 bis 1994 durch die Show. Ende 2014 wurde die Sendung eingestellt. (day/dpa/afp)

