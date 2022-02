Europäische Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Do, 03.02.2022, 18.03 Uhr

Auch angesichts einer unerwartet hohen Inflationsrate in der Eurozone belässt die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins vorerst bei null Prozent. Die Inflation dürfte "im Laufe des Jahres zurückgehen", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Frankfurt am Main.