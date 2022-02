GNTM: Ältere Models überzeugen Heidi Klum am meisten

Berlin. In der zweiten Folge von GNTM überzeugen vor allem die älteren Kandidatinnen. Müssen sich die übrigen Frauen nun etwa in Acht nehmen?

Wie in jedem Jahr sucht Heidi Klum auch 2022 “Germany’s Next Topmodel”. Schon jetzt steht fest: Es gibt ganz besondere Teilnehmerinnen.

Bei "Germany’s next Topmodel" geht es am Donnerstagabend drunter und drüber. Und zwar nicht nur, was den Catwalk angeht, sondern auch bei den Emotionen.

"Das erste Catwalk-Teaching bei 'Germany’s Next Topmodel' ist natürlich Chefsache", stellt Heidi Klum in der zweiten Folge der ProSieben -Show klar. Auf schräg verlaufendem Boden, mit groben Steinplatten und Rillen, die hervorragend als Stolperfallen für Pfennigabsätze dienen, sollen die Topmodel-Anwärterinnen hin- und herschreiten. Es gibt die üblichen Szenerien: Wackelbeine und hinfallende Frauen, die wegen der diesjährigen großen Altersspanne der Kandidatinnen laut Heidi Klum nur noch "Models" genannt werden sollen.

GNTM: Kandidatin Lieselotte saß im Rollstuhl

Einen ganz besonderen Narren scheint die 48-Jährige dabei an Kandidatin Lieselotte Reznicek gefressen zu haben. Gemeinsam mit der 66-Jährigen schreitet sie den Catwalk entlang, um ihren Hüftschwung zu optimieren. Die ist davon sichtlich gerührt: "Ich hatte einen schweren Unfall. Eine junge Frau hatte mich angefahren mit dem Auto. Ich hatte so ein Glück […], die Operateure von der Wirbelsäulen-Abteilung haben mich zusammengeschraubt mit künstlichen Wirbeln." Eine Zeit lang habe sie im Rollstuhl sitzen und das Laufen wieder neu lernen müssen. Es mache sie stolz, jetzt auch noch zu lernen, wie man elegant läuft, so die Ex-Musikerin.

So friedlich wie diese zweite Folge, war bislang wohl noch kein Staffeleinstieg in der Historie dieser Sendung. Da wird zusammen gelacht, sich gegenseitig Hula-Hoop beigebracht und das Sixpack einer Kandidatin mit dem Satz: "See no difference: We love Bauch" kommentiert.

"Germany's next Topmodel": Wo bleibt der Zickenkrieg?

Man hat den Eindruck, dass vor allem die Best-Ager-Models für eine gute, harmonische Stimmung in der gemeinsamen Unterkunft auf der griechischen Insel Mykonos sorgen. Neben Lieselotte Reznicek ist da nämlich noch die 68-jährige Barbara Radtke sowie die 50-jährige Martina Gleissenebner-Teskey, die gemeinsam mit ihrer Tochter Lou-Anne teilnimmt. "Es ist in Ordnung, wenn die Mama die Beste ist", sagt Lou-Anne, nachdem ihre Mutter mit dem Fotoshooting fertig ist. Aber es dürfe nicht zu oft passieren.

Die GNTM-Kandidatinnen Laura W. und Martina. Foto: ProSieben / Richard Hübner

Fotografiert werden die Kandidatinnen bei ihrem ersten Shooting von Yu Tsai. Dabei sollen die Models an einem Tau ziehen und versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

Lieselotte denkt laut über freiwilligen Ausstieg nach

Dafür wird beim Entscheidungswalk auf Altbekanntes gesetzt: Die Kandidatinnen müssen zahlreiche Stufen hinunterschreiten und dürfen dabei keine Miene verziehen. Weil der Wind auf der griechischen Insel der GNTM-Chefin zu seicht ist, sollen Gebläse den Walk zusätzlich erschweren. Das klappt auch ganz hervorragend. Nur wenige Models meistern den Treppenabstieg souverän, einige stürzen, schauen nur auf die Stufen oder taumeln von links nach rechts.

Das GNTM-Shooting in Folge zwei. Foto: ProSieben / Richard Hübner

Wer sich um die älteren Kandidatinnen sorgt: Die meistern den Treppenabstieg ziemlich sicher. Barbara wird sogar als Beste von Heidi Klum hervorgehoben. Und auch Lieselotte darf sich über ihre erste eigene Model-Mappe, wie sie betont, freuen. "Ich hatte überlegt, ob ich aussteigen muss, weil ich vor Freude immer so viel weine", gesteht die Rentnerin. Das stößt auf Unverständnis bei Heidi. "Vor Freude zu gehen, das macht doch keinen Sinn." Es sei so emotional, ein richtiger Kracher für sie, erklärt Lieselotte.

Sie wolle ja nicht als Heulsuse des Jahrzehnts gelten. Diese Sorge verstehen wiederum wohl die meisten Zuschauer, die sich noch heute an Ex-Kandidatin Gisele Oppermann erinnern können.

Tränen fließen ebenso bei den beiden Kandidatinnen, die 2022 keine GNTM-Model-Mappe bekommen: Die 1,95 Meter große Profibasketballerin Wiebke Schwartau sowie die 20-jährige Auszubildende Kim Rheine werden von Heidi Klum heimgeschickt.

