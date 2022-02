Ukraine-Krise: Steinmeier warnt vor "Aggression"

Mi, 16.02.2022, 09.02 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Besuch in Lettland vor dem Hintergrund der Krise um die Ukraine deutliche Worte in Richtung Russland gerichtet. "Jede Aggression" müsse eine "entschlossene und gemeinsame Antwort finden", sagte er in Riga.