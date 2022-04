Amazon-Mitarbeiter in den USA stimmen für Gewerkschaftsgründung

Fr, 01.04.2022, 19.45 Uhr

Amazon-Mitarbeiter haben für die erste Gründung einer Gewerkschaftsvertretung bei dem Konzern in den USA gestimmt. Bei dem Votum in einem Amazon-Lager in Staten Island im Bundesstaat New York gab es laut Auszählung eine Mehrheit von 2654 zu 2131 Stimmen.