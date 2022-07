David Hasselhoff: Mit 70 immer noch voll im Showgeschäft

Mi, 13.07.2022, 20.23 Uhr

Mit TV-Serien wie "Knight Rider" und "Baywatch" wurde er zur Kultfigur, mit einem Song lieferte er die Hymne zum Mauerfall - am Sonntag wird David Hasselhoff 70 Jahre alt und ist aktiv wie eh und je. In keinem anderen Land ist "The Hoff" so beliebt wie in Deutschland.

